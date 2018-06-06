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Фигуры участников телешоу привели зрителей в ярость
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Фигуры участников телешоу привели зрителей в ярость 

Trendymen 1 час назад
Фото: Trendymen
Идеальные формы участников реалити-шоу привели поклонников в ярость. Зрители «Острова любви» возмущены тем, что по телевизору показывают исключительно моделей, будто у всех прочих людей и вовсе нет никаких шансов найти любовь.
Первая же серия второго сезона популярного британского телешоу вызвала в сети огромный резонанс. Фанаты передачи заявили, что не испытывают никакого желания следить за идеальной жизнью идеальных людей.
Девушки-участницы и в самом деле напоминают моделей из Victoria Secret. Никакого разнообразия нет: все стройны, веселы и довольны жизнью.
Да и парни выглядят идеально. Ни один из конкурсантов не имеет проблем с лишним весом и каждый готов похвастать шестью кубиками на животе.
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