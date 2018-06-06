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Мощные ляжки, икры и поплывшая талия: располневшая Деми Ловато не сдается и продолжает носить мини-платья
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Мощные ляжки, икры и поплывшая талия: располневшая Деми Ловато не сдается и продолжает носить мини-платья 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя Деми Ловато больше не скрывает лишний вес — похоже, в войне за идеальные параметры она начала проигрывать.
Если раньше Деми была девушкой с милыми округлостями, то сейчас на всех парах приближается к полноценному plus size в духе Эшли Грэхем: на недавнем концерте в Париже она шокировала фанатов мини-платьем, из-под которого выглядывали монументальные ноги с покрытыми целлюлитом ляжками и широкими икрами. Правда, в отличие от Эшли, Деми талию явно сохранить не смогла.
При этом в Instagram Деми Ловато публикует фотографии, на которых выглядит не совсем так, как в жизни: на этом концертном фото не видно ее объемов:
А на этом, якобы сделанном случайно, девушка на каких-то смотрится на каких-то пару кило полнее Беллы Хадид.
Если Деми планирует начать снова походить на девушку из своих соцсетей, ей, безусловно, надо сделать две вещи: уволить стилиста, изуродовавшего ее проблемные ноги странными колготками, и наконец приняться за фигуру.
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Фото:Instagram, East News / Jean Catuffe
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