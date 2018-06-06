Павлины «поселились» в центре Вологды

Кованые голуби были установлены на «Скамье влюбленных» рядом с памятником А. С. Пушкину в канун дня рождения известного поэта — 5 июня. На этот раз мастер изготовил необычных птиц, а так называемых павлинов.

«Павлин» — это декоративная порода голубей с изящным, нарядным оперением хвоста. Изготовил их вологодский кузнец Олег Конин совместно с творческой мастерской «Кузница35». Выбор такой породы неслучаен, помимо эстетической направленности, есть и практическая составляющая.

«Задача была максимально защитить изделие от вандалов, поэтому птичек повернули навстречу друг к другу, точек крепления стало больше. Композиция получилась такой, что голова голубки лежит на груди у голубя. Получилось и красиво, и практично», — пояснил Олег Конин.

Напомним, что «Скамья влюбленных» была установлена на Пушкинской аллее в 2013 году. Пару голубей с нее срезали дважды, в последний раз в июле прошлого года.