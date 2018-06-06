Ещё
Павлины «поселились» в центре Вологды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Павлины «поселились» в центре Вологды 

Вологда.рф 37 минут назад
Фото: Вологда.рф
Кованые голуби были установлены на «Скамье влюбленных» рядом с памятником А. С. Пушкину в канун дня рождения известного поэта — 5 июня. На этот раз мастер изготовил необычных птиц, а так называемых павлинов.
«Павлин» — это декоративная порода голубей с изящным, нарядным оперением хвоста. Изготовил их вологодский кузнец Олег Конин совместно с творческой мастерской «Кузница35». Выбор такой породы неслучаен, помимо эстетической направленности, есть и практическая составляющая.
«Задача была максимально защитить изделие от вандалов, поэтому птичек повернули навстречу друг к другу, точек крепления стало больше. Композиция получилась такой, что голова голубки лежит на груди у голубя. Получилось и красиво, и практично», — пояснил Олег Конин.
Напомним, что «Скамья влюбленных» была установлена на Пушкинской аллее в 2013 году. Пару голубей с нее срезали дважды, в последний раз в июле прошлого года.
Вологда.рф: последние новости
В магазинах Вологды растет доля продукции местных производителей Мороженое в России раскрасят в цвета светофора Лоскутные платья, поморская вязка и вологодское кружево: показ мод готовят мастера для фестиваля «Город ремесел»
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я родила ему, а он на мне не женится»36
Почему анальный секс — это не страшно12
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Курортный роман: 6 личных историй1
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение