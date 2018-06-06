Красивый и удобный диванный столик: мастер-класс

Согласитесь, до чего же здорово в морозный зимний день (или вечер) устроиться на диване с любимой книгой, попивая ароматный горячий напиток. Вот только листать страницы с чашкой в руке не очень-то удобно. Нужен столик!

Сегодня мы расскажем, как самостоятельно изготовить красивый и практичный диванный столик, который обойдётся вам совсем недорого. Кроме того, этот удобный аксессуар практически не занимает места.

Вам понадобятся:

деревянная доска шириной 20 см. Длина доски будет зависеть от ширины диванного подлокотника. В нашем примере длина равна 55 сантиметрам;

дисковая пила. Если таковой нет, попросите распилить доску в строительном магазине;

наждачная бумага;

чертёжная линейка (рейсшина);

карандаш;

малярная клейкая лента;

спрей-краска белого цвета;

бесцветная пропитка для дерева.

Разрежьте доску на три фрагмента. Для этого отметьте на ней три последовательных отрезка (в нашем примере — 20, 25 и 10 сантиметров). Отрезок посередине должен соответствовать ширине диванного подлокотника плюс две ширины доски. Теперь можно приступать к резке.

Резать нужно под углом 45 градусов. При первом разрезе угол должен уходить влево, а при втором — вправо. Таким образом, средний отрезок будет иметь косую кромку с двух сторон, а остальные — только с одной.

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Хорошенько обработайте все поверхности досок наждачной бумагой. Они должны стать гладкими.

Склейте деревянные фрагменты. Они должны соприкасаться косыми кромками так, чтобы в результате у вас получилась «хромая» буква П.

После того как клей высохнет, наклейте на лицевую поверхность конструкции полосы малярной клейкой ленты. Делать это лучше по предварительной разметке. Затем выкрасьте промежуточные участки белой краской.

Когда краска высохнет, обработайте столик бесцветной пропиткой для дерева. Снова оставьте сушиться. По истечении времени, необходимого для высыхания пропитки, вы сможете пользоваться вашим новым чудо-столиком!

Наденьте столик на подлокотник, поставьте на него чашку с ароматным напитком и почувствуйте себя Юлием Цезарем, способным одновременно предаваться сразу трём занятиям: пить кофе, читать книгу и радоваться жизни!

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