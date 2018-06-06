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Городская бутафория: осматриваем «потёмкинские деревни» Нижнего Новгорода
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Городская бутафория: осматриваем «потёмкинские деревни» Нижнего Новгорода 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Оно и понятно — нельзя же показывать гостям города обшарпанные дома. Тем более в центре города. Тем более памятники архитектуры.
Все эти декорации — своего рода обман. Было бы приятнее смотреть на отреставрированное здание, чем на цветные баннеры.
Будем объективными: фасады многих историко-культурных памятников были отремонтированы. Вспомним хотя бы «Серую лошадь», которая не знала ремонта много лет. Однако за несколько месяцев просто невозможно заняться всеми такими зданиями. Дело здесь даже не в деньгах, а в отсутствии квалифицированных рабочих рук и сжатых сроках. Реставрация должна быть планомерной.
Долгие годы реставрацией объектов культурного наследия практически не занимались. Вот и приходится теперь довольствоваться фальшфасадами.
Строго говоря, «ремонтом фасадов» данные мероприятия назвать можно далеко не всегда — в ряде случаев красятся только стены, заметные с улицы. Это касается, порой, и историко-культурных памятников.
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