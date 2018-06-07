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Для пенсионеров района Выхино-Жулебино разработали специальные упражнения
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Для пенсионеров района Выхино-Жулебино разработали специальные упражнения 

Управа района Выхино-Жулебино 1 час назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Поликлиника 23 Департамента здравоохранения города Москвы, в районе Выхино-Жулебино присоединилась к проекту «Московское долголетие». Здесь проводятся занятия по физической культуре для людей подлого возраста, а упражнения подобраны с учетом особенностей любителей спорта на пенсии.
-Занятия включают в себя лечебную и адаптивную физкультуру (на ковриках, с гантелями, с палочками), — рассказали в ТЦСО «Жулебино».
Записаться на занятия по общей физической подготовке можно в ТЦСО. При себе необходимо иметь паспорт. (ск)
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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