Для пенсионеров района Выхино-Жулебино разработали специальные упражнения

Поликлиника 23 Департамента здравоохранения города Москвы, в районе Выхино-Жулебино присоединилась к проекту «Московское долголетие». Здесь проводятся занятия по физической культуре для людей подлого возраста, а упражнения подобраны с учетом особенностей любителей спорта на пенсии.

-Занятия включают в себя лечебную и адаптивную физкультуру (на ковриках, с гантелями, с палочками), — рассказали в ТЦСО «Жулебино».

Записаться на занятия по общей физической подготовке можно в ТЦСО. При себе необходимо иметь паспорт. (ск)