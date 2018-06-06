В Прикамье пройдёт Всемирный день донора. Рассказываем, где сдать кровь

13 и 14 июня в Пермском края пройдет акция, посвящённая Всемирному дню донора. Служба крови Пермского края приглашает стать донором всех, кто не имеет противопоказаний.

Акция пройдет в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве, Кудымкаре и Кунгуре. В течении двух дней специалисты станций переливания крови будут принимать всех желающих.

В эти дни в Перми кровь сдать можно в двух пунктах — в Пермской краевой станции переливания крови на Лебедева, 54. Она будет работать с 8:30 до 13:30. Второй пункт — мобильный комплекс переливания, который будет ждать пермяков у Дома офицеров на Сибирской, 59 с 9:00 до 13:00.

Мы создали для вас интерактивную карту, которая подскажет — где и во сколько можно принять участие в акции.

Чтобы стать донором, нужно иметь с собой паспорт с пропиской в Перми или крае больше полугода. Не рекомендуется накануне и в день сдачи крови принимать жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, употреблять алкогольные напитки за 48 часов до сдачи крови.

Временные противопоказания: возраст до 18 лет, вес до 54 кг, беременность, приём антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, свежие татуировки, лечение иглоукалыванием, операции, менструация и прочее. К абсолютным противопоказаниям относят: СПИД, сифилис, заболевания крови, туберкулёз, гепатит и другие заболевания, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте краевой станции переливания крови.

— Как правило, желающих бывает столько, что накапливается очередь. Если вы планируете прийти не к началу акции, то рассчитывайте, что придется потратить немного больше времени, — предупреждает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.

Доноры крови получат компенсацию в размере 647 рублей и справку на два дополнительных выходных.

14 июня — всемирный день донора крови, который отмечается во многих странах мира с 2005 года.