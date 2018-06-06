Ещё
В Прикамье пройдёт Всемирный день донора. Рассказываем, где сдать кровь
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Прикамье пройдёт Всемирный день донора. Рассказываем, где сдать кровь 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
13 и 14 июня в Пермском края пройдет акция, посвящённая Всемирному дню донора. Служба крови Пермского края приглашает стать донором всех, кто не имеет противопоказаний.
Акция пройдет в Перми, Березниках, Чайковском, Лысьве, Кудымкаре и Кунгуре. В течении двух дней специалисты станций переливания крови будут принимать всех желающих.
В эти дни в Перми кровь сдать можно в двух пунктах — в Пермской краевой станции переливания крови на Лебедева, 54. Она будет работать с 8:30 до 13:30. Второй пункт — мобильный комплекс переливания, который будет ждать пермяков у Дома офицеров на Сибирской, 59 с 9:00 до 13:00.
Мы создали для вас интерактивную карту, которая подскажет — где и во сколько можно принять участие в акции.
Чтобы стать донором, нужно иметь с собой паспорт с пропиской в Перми или крае больше полугода. Не рекомендуется накануне и в день сдачи крови принимать жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также молочные продукты, яйца и масло, употреблять алкогольные напитки за 48 часов до сдачи крови.
Временные противопоказания: возраст до 18 лет, вес до 54 кг, беременность, приём антибиотиков, прививки, грипп и ОРВИ, свежие татуировки, лечение иглоукалыванием, операции, менструация и прочее. К абсолютным противопоказаниям относят: СПИД, сифилис, заболевания крови, туберкулёз, гепатит и другие заболевания, с полным перечнем которых можно ознакомиться на сайте краевой станции переливания крови.
— Как правило, желающих бывает столько, что накапливается очередь. Если вы планируете прийти не к началу акции, то рассчитывайте, что придется потратить немного больше времени, — предупреждает пресс-служба Министерства здравоохранения Пермского края.
Доноры крови получат компенсацию в размере 647 рублей и справку на два дополнительных выходных.
14 июня — всемирный день донора крови, который отмечается во многих странах мира с 2005 года.
59.ru: последние новости
«Давай мы сейчас ляжем спать, а утром ты решишь, останешься с нами или нет» В зоопарке родились барсята, но пермяки увидят их только в августе В Перми закрывается фитнес-студия «Стиль Жи». Что делать владельцам клубных карт?
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Психолог призвал изменять, назвав это естественным21
«Колбаска в целлофане»: Ким надела прозрачное3
«Я родила ему, а он на мне не женится»51
Почему анальный секс — это не страшно22
Ужасающие фото звезд до и после пластики24
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
06:09
Как предотвратить развитие рака
Здоровье
04:04
Чем опасен сон на боку, животе и спине
Здоровье
03:44
Эти красавицы засветились обнаженными на пляже
Звёзды
06:36
Самые красивые звезды-вегетарианки
Звёзды
07:30
Что вам выбрать, чтобы выжить
Психология
05:23
Экзотические фрукты необычного вида
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение