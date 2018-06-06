В одном из районных судов Камчатки прием ведется в женские и мужские часы

Не нарушает ли местная Фемида равноправие полов? Оказывается — все по закону. Более того, с соблюдением норм Трудового кодекса. Наталья Бандурина подробнее.

Объявление на дверях Елизовского районного суда Камчатки чуть не развязало новую войну полов. «Дискриминация» — кричали женщины со страниц социальных сетей — мужчины посмеивались— мол, вам в храм фемиды вход ограничен— по выходным только до часа дня.

Бывают в бане женское и мужское отделения, туалеты бывают женские и мужские, но вот чтобы прием в суде женщин и мужчин велся по пятницам раздельно — это явная сегрегация.

Как потом выяснилось, послание трактовали неправильно, а ущемлять интересы слабого пола никто не хотел. Наоборот — основная цель этого объявления сводилась к демонстрации знания Трудового кодекса. Иными словами — женщин по закону с работы нужно отпускать раньше, чем мужчин.

— У нас по Трудовому кодексу мужчины работают 40 часов, а женщины 36 — а кто уж там как потом формирует график — это каждый по— своему делает, — пояснила заместитель министра социального развития и труда Камчатского Края Ирина Кандаурова.

Такие нормы распространяются на территории Крайнего Севера. И если одни дамы только радуются этому.

— Ну, это же хорошо, укороченный день, можно на солнце посмотреть, — говорит Наталия Коленко.

То другие представительницы прекрасной половины человечества недовольны. Из-за укороченного дня невозможно подать документы, к примеру, поскольку в суде остаются только мужчины, а они досматривать права не имеют.

— Просто наплевательски относятся, им все равно как будет человек выкручиваться из этой ситуации, — считает Надежда Незенина.

На той же Камчатке эту проблему решили в местном МФЦ, там женщинам разделили день на смены, в итоге никто закон не нарушает и довольны все — и посетители и сотрудники.

— Мы не перерабатываем, работаем ровно по Трудовому договору, а если с 9 до 7 то у него на неделе выходной день, — специалист первой категории МФЦ Илона Мохначёва.

В Елизовском суде график работы менять не стали. Даже после просьб и жалоб местных жителей. Видимо, там явно не хватает сотрудников женского пола. А закон уважать надо, тем более, если это место где вершится правосудие.