Почему все смеются над Джиджи, Кайли и Кендалл?

Джиджи Хадид (23) с сестрами Кайли (20) и Кендалл Дженнер (22) давние подруги. Девушки все время проводят вместе, ходят на светские вечеринки, ездят отдыхать, да и просто любят отрываться на всю катушку.

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Можно сказать, что они уже как семья (странная семья, в которой Кендалл целуется с братом Джиджи Анваром Хадидом ).

Так что неудивительно, что девушки выбрали почти одинаковые фото для заставки в Instagram. И из этого в Сети уже сделали мем!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-vse-smeyutsya-nad-dzhidzhi-kajli-i-kendall/