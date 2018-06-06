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Почему все смеются над Джиджи, Кайли и Кендалл?
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Почему все смеются над Джиджи, Кайли и Кендалл? 

Peopletalk 48 минут назад
Фото: Peopletalk
Джиджи Хадид (23) с сестрами Кайли (20) и Кендалл Дженнер (22) давние подруги. Девушки все время проводят вместе, ходят на светские вечеринки, ездят отдыхать, да и просто любят отрываться на всю катушку.
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Можно сказать, что они уже как семья (странная семья, в которой Кендалл целуется с братом Джиджи Анваром Хадидом).
Так что неудивительно, что девушки выбрали почти одинаковые фото для заставки в Instagram. И из этого в Сети уже сделали мем!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/pochemu-vse-smeyutsya-nad-dzhidzhi-kajli-i-kendall/
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