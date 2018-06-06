Смолов, Бикович или Чадов: кто станет героем следующего «Холостяка» 

В минувшие выходные завершился шестой сезон шоу «Холостяк», итог которого предсказывали заранее: Егор Крид вручил кольцо Даше Клюкиной. Пока что молодые люди продолжают отвечать на вопросы о шоу и рассуждать о чувствах друг к другу, но вместе на публике не появляются. Пусть отношения телепары развиваются — мы же пока подумаем о следующем сезоне шоу «Холостяк». Кто окажется главным героем седьмого сезона проекта? Teleprogramma.pro рассказывает о завидных женихах нашего шоу-бизнеса и ждет ваших голосов: кого вы бы хотели видеть на экране?
Федор Смолов, 28 лет, футболист. Накануне ЧМ по футболу нападающий просто нарасхват: то улыбается с экрана телевизора, то обнимает Наталью Водянову на обложке глянца — все это помимо тренировок, разумеется. Сейчас отвлечь спортсмена от мяча и советов тренера удастся вряд ли, но после главного международного соревнования по футболу можно и о личной жизни подумать! Вот только планка высока — Смолов отдает предпочтение признанным красоткам. За его плечами отношения с моделями Мирандой Шелией, Юлией Левченко и Викторией Лопыревой.
Милош Бикович, 30 лет, актер. Очаровательный серб полюбился зрителям как избалованный племянник Элеоноры в сериале «Отель Элеон», хотя это далеко не единственная работа актера. Зимой в кинотеатрах отгремела премьера фильма «Лед» — благодаря музыкальной мелодраме Бикович завязал роман с коллегой по съемочной площадке Аглаей Тарасовой. После полутора лет красивая пара распалась, теперь Милош вновь в статусе завидного холостяка.
Антон Лаврентьев, 34 года, телеведущий. Антон путешествовал по миру с программой «Орел и решка. Шопинг» и принял участие в вокальном конкурсе «Голос», так что точно сможет спеть любимой серенаду или отыскать ради нее туфли мечты (да еще и по выгодной цене). «Когда я нахожусь в отношениях, готов весь мир принести к ногам девушки. Гипотетически рассуждая», — смеется Лаврентьев. Остается только найти ту самую, у ног которой окажется и весь белый свет, и сам мужчина.
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Иракли, 40 лет, певец. Претендентке на сердце грузинского артиста придется не только завоевать любовь самого Иракли, но и подружиться с его детьми. Пирцхалава — дважды отец: в браке с моделью Софьей Гребенщиковой на свет появились его сыновья Илья и Саша. С экс-супругой певец расстался в 2014-м и, по слухам, вскоре завязал роман с топ-моделью Светланой Захаровой. Однако вместе влюбленных давно не замечают, так что можно включить Иракли в список холостяков. Ну или прирожденных конспираторов.
Андрей Чадов, 38 лет, актер. Алексей Чадов, младший брат Андрея, в числе свободных мужчин не задерживается: актер не раз мирился и расставался с возлюбленной Агнией Дитковските, а после окончательно разрыва вывел в свет новую девушку Лейсан Галимову. Личная жизнь Андрея столь бурным ключом не бьет. Чадов-старший, конечно, покорял красоток — например, долгое время встречался со Светланой Светиковой — но сейчас его сердце открыто для любви.
Мигель, 35 лет, хореограф. «Сейчас мое сердце занято моей собакой и работой», — откровенничал танцовщик в начале года, хотя успехом у девушек Мигель, по собственным словам, пользовался всегда. Пассия хореографа совсем не обязательно должна сногсшибательно выглядеть, профессионально кружиться в вальсе или безошибочно отличать контемпорари от модерна. Куда важнее быть интересной личностью. «Мозг меня возбуждает намного больше, нежели красота», — подсказывает своим поклонницам мужчина.
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Антон Шастун, 29 лет, комик. Весной в социальных сетях появилось видео, в котором участник юмористического шоу «Импровизация» назвал себя следующим «Холостяком», пригласил девушек на кастинг и даже не забыл помахать алой розой. Ролик назвали первоапрельским розыгрышем, но — кто знает — вдруг Антон действительно появится в грядущем сезоне? Ведь в каждой шутке, как известно, есть доля правды.
Никита Алексеев (Alekseev), 25 лет, певец. В прошлом месяце Никита рассказал о себе всему миру, представив Белоруссию на конкурсе «Евровидение» — пусть и не слишком триумфально. Несмотря на известность (в 2017-2017 годах Алексеев собрал ассорти российских музыкальных премий), молодого человека назвать ловеласом никак нельзя. «Я сочинял песни, вдохновляясь светлыми чувствами к девушкам. Которых у меня за время учебы было всего две», — делился певец. Идеальный спутник для самых романтичных натур!
Руслан Белый, 38 лет. комик. Девушкам без чувства юмора вход запрещен! Руслан — участник «Comedy Club», КВН-щик, создатель и ведущий шоу «Stand Up» — словом, его публичная жизнь неразрывно связана с шутками и сарказмом. А вот личная сфера не столь радужна. «Я встречал много красивых, хороших девушек, но ни с одной из них не смог построить долгих и серьезных отношений. Наверное, я уже просто привык быть один», — признается Руслан. Возможно, двадцать красавиц в шоу «Холостяк» сумеют его разубедить?