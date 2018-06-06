Список вопросов, на которые нужно отвечать перед сном — простой способ сделать следующий день лучше

Я знаю то чувство, когда весь день проходит очень неорганизованно, и ты не знаешь, что делаешь. Я знаю, каково это, когда постоянно отвлекаешься на что-то еще, весь день усердно работаешь, а чувствуешь, что не сдвинулся с места. Однако у меня также были дни, когда я выполнял много полезной и важной работы и полностью концентрировался на делах.

Я понял, что, чтобы быть более продуктивным, необходимо четко понимать две вещи:

Что важнее всего?

Каков план на следующий день?

Проблема заключается в том, что мы часто беремся за задачи, которые кажутся нам срочными, жертвуя тем, что действительно важно и соответствует нашим желаниям и предназначению. Так, например, половину дня мы отвечаем на сообщения из страха разочаровать других (краткосрочная ценность), хотя на самом деле должны работать над следующей книгой (долгосрочная ценность).

Все заканчивается тем, что мы боремся с огнем и изо всех сил пытаемся справиться с заданиями из списка дел, который никогда не уменьшается. И мы не уходим далеко. Мы делаем пустые дела, чтобы убить время.

Я понял, что нужно что-то менять.

Несколько месяцев назад я решил положить конец пустой трате времени и делать то, что действительно важно.

Я сел, подумал и обнаружил, что лучший способ добиться этого — каждый вечер перед сном задавать себе несколько важных вопросов. Ответы на них указывали мне на то, что нужно сделать в первую очередь, когда это делать и как. Для этого будет достаточно десяти минут.

Фото: Unsplash

Вот эти вопросы:

Чего я должен добиться через пять лет? (одна большая цель)

Чего я должен добиться через год? (одна большая цель)

Чего я должен добиться через тридцать дней? (одна цель)

Чего я должен добиться за неделю? (одна цель)

Что мне нужно сделать, чтобы начать этот день позитивно? (что-то, что выходит за рамки моих привычек)

Что следует сделать сегодня, чтобы усовершенствовать мои основные навыки? (ежедневная работа над умениями — путь к мастерству)

Какие три дополнительные задачи необходимо сделать сегодня, если таковые имеются? (Оптимизируйте список важных дел)

С кем мне сегодня следует встретиться, чтобы генерировать новые возможности? (Развивайте отношения)

Что я сделаю сегодня пугающего? (Развивайте уверенность и характер)

Что я сделаю полезного для здоровья?

Что следует сделать сегодня, чтобы расширить мой кругозор? (Например, 30 минут изучения иностранного языка или чтения)

Что стало ключевым моментом вчерашнего дня?

Ответы должны быть краткими. В большинстве случаев они должны сводиться лишь к одному варианту, поскольку это заставит вас думать только о самых важных вещах.

Мне нравится записывать долгосрочные и краткосрочные цели на одной странице. Так я вижу, что в первую очередь необходимо сделать сегодня, чтобы достичь этих больших целей в будущем.

Мои приоритеты меняются со временем. Я продолжаю задавать себе одни и те же вопросы каждый день, даже если ответы на многие из них остаются теми же. Записывая те же слова снова и снова, я укореняю их в своем сознании. Так я скорее воплощу их в жизнь.

Этот метод мне очень помог. Я знаю, что имеет значение, и продолжаю двигаться в этом направлении. Я чувствую себя увереннее. Я меньше прокрастинирую; я расту, развиваюсь и учусь, каждый день я сфокусирован на работе. Я записываю ответы на эти вопросы по вечерам, поэтому я осознаю все это во сне и просыпаюсь готовым к работе.

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