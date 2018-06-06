Гиссарских овец в Таджикистане переселили в горы

Пастухи Таджикистана решили разводить гиссарских овец в горах. Несколько столетий назад эти животные были выведены для равнинных пастбищ. Однако сейчас к смене климата приспособились довольно быстро, рассказывает корреспондент телеканала «МИР 24» Фарангез Шозедова.

Гиссарские овцы сменили прописку. Вместо равнинных пастбищ они теперь осваивают горы Таджикабада. На высоте двух тысяч метров над уровнем моря всегда прохладно, много травы и воды — все, что так любят эти животные. На рискованный эксперимент переселения 30 тысяч овец решились местные пастухи.

«Перед тем, как перегнать гиссарских овец в горы, мы тщательно проверили качество травостоя. Все пастбищные земли в отличном состоянии. Это очень важно, ведь наши овцы будут пастись здесь круглый год», — говорит пастух Хасратджон Дороев.

К новым условиям гиссарские овцы адаптировались быстро. У этой породы много преимуществ. Они неприхотливы в содержании, легко переносят перепады ночных и дневных температур, не болеют. По размерам самые крупные в мире, дают больше всех мяса, молока и курдючного жира. Этот жир используют в народной медицине, косметологии и кулинарии.

«Курдючный жир всегда дороже мяса барана. В нем много витаминов и микроэлементов. Употребляя этот жир, можно улучшить память, самочувствие, а также повысить работоспособность и поднять настроение», — уверяет специалист отдела по сельскому хозяйству Ориф Иброхимов.

Пастухи любят гиссарских овец еще за то, что они дают хороший приплод. Стадо за один сезон может увеличиться в два-три раза. Ягнятам специальный уход не нужен, самостоятельными они становятся уже на второй день. Ягнят в целях безопасности держат отдельно от остального стада, чтобы они не пострадали среди больших овец и не потерялись.

Опытом переселения гиссарских овец в Таджикабад уже заинтересовались пастухи других районов. Подходящие условия есть и на юге Таджикистана. Мясо и курдючный жир везде пользуется спросом. Разводить овец гиссарской породы очень выгодно. Вес одной особи может достигать 200 килограммов.

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