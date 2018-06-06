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Барановская без талии заявилась на «Кинотавр»
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Барановская без талии заявилась на «Кинотавр» 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Телеведущая Юлия Барановская появилась на премьере фильма «Дядя Саша» режиссера Александра Гордона в рамках XXIX открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Звезда приехала поддержать друга.
Барановская приехала поддержать своего коллегу по телепроекту «Мужское/Женское» Александра Гордона. На красную дорожку Юлия пришла в черном платье на тоненьких лямочках с серебристой драпировкой, глубоким декольте и изящными лодочками.
На первый взгляд показалось, что ведущая поправилась, хотя, возможно, такое впечатление создалось из-за свободного кроя наряда звезды, скрывающего талию. Присутствующие отметили, что Юлия появилась на показе в очень хорошем настроении, она буквально светилась от удовольствия.
Добавим, что несколько месяцев назад 33-летняя Юлия также ошеломила поклонников своим откровенным облачением. Подписчиц очень впечатлило переливающееся платье телеведущей, открывающее прекрасную спину и демонстрирующее стройные ножки звезды. Фанаты писали в комментариях, что она выглядит потрясающе.
Отметим, что многие почитатели Барановской отмечают, что болезненное расставание в Юлии с футболистом Андреем Аршавиным пошло ей на пользу. Мол, ведущая превратилась из забитой домохозяйки в настоящую диву.
Напомним Андрей и Юлия прожили в фактическом браке девять лет. У пары родилось трое детей Артем, Яна и Арсений. В 2013 году Барановская и Аршавин окончательно прекратили отношения. Мирное соглашение Андрей и Юлия подписали давно. Однако эпопея с расставанием бывших возлюбленных продолжалась несколько лет. Стоит напомнить, что несколько лет назад она через суд добилась алиментов от отца своих детей. По неподтвержденным данным, сумма за год исчисляется десятками миллионов.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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