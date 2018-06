У Дженнифер Лоуренс новый бойфренд: фото

И снова поворот! Актриса Дженнифер Лоуренс регулярно даёт интернет-пользователям поводы для обсуждения личной жизни. То её замечают в компании мужчины, годящимся ей в отцы, то она фотографируется вместе с бывшим бойфрендом, а теперь инсайдеры сообщили изданию People о новом романе артистки.

Папарацци поймали знаменитость во время прогулки с директором арт-галереи Куком Маруни. Молодые люди прогуливались по Нью-Йорку, смеялись, общались и Лоуренс мило держала Кука за руку. Гуляли они так долго, что Лоуренс натёрла мозоли.

Peace to her single life because looks like JLaw found love. Jennifer Lawrence and hot beau Cooke Maroney walking in New York 05.06.18 A post shared by Couple of Celebs (@coupleofcelebs) on Jun 6, 2018 at 9:45am PDT По словам источников, Лоуренс и Маруни познакомились благодаря общему другу. В последнее время их часто видят на улицах Нью-Йорка, и они вовсе не стесняются своих чувств.