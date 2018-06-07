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Батрутдинов расставил точки над i в отношениях с Бузовой
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Батрутдинов расставил точки над i в отношениях с Бузовой 

WomanHit.ru 1 час назад
Фото: WomanHit.ru
40-летнему резиденту Comedy Club Тимуру Батрутдинову неоднократно приписывали романы со знаменитыми коллегами по шоу-бизнесу. Некоторое время назад в Сети ходили слухо о его недружеской связи с бывшей девушкой Тимати Аленой Шишковой. В апреле пользователи обсуждали его фото со свидания с таинственной незнакомкой по имени Алиса.
А одной из самых громких новостей минувшей зимы стали регулярно появляющиеся фото и видео, где артист веселится с Ольгой Бузовой. Но в недавнем интервью People Talk он заявил, что с коллегой его связывают только дружба, которая длится уже почти десять лет. Чтобы окончательно развеять сомнения поклонниц, юморист отметил, что во время, якобы, совместного отпуска в Таиланде они с певицей жили раздельно.
Касаемо шуток про свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, Тимур отшутился: «Думаю, этот дурацкий слух будет существовать, пока я не женюсь. Нет, я не гей. И не гомофоб — мне все равно, кто с кем спит».
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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