Эвелина Бледанс показала, зачем ходить в спортзал после 45 лет

@bledansЭвелина Бледанс показала, зачем ходить в спортзал после 45 летТелеведущая Эвелина Бледанс (49), как отмечают ее поклонники, в одном шаге от «возрастного Рубикона». Но этот факт лишь больше мотивирует ее ухаживать за собой. Эвелина успевает все: и съездить на съемки, и провести время с ребенком, и посетить спортзал. Тренируется телеведущая с персональным тренером — это затратно, но весьма эффективно. Квалифицированный специалист контролирует технику выполнения упражнений, внимательно следит за самочувствием «подопечной» и при необходимости регулирует рацион питания. 5 звезд, которые никак не могут принять свое тело

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 5 Июн 2018 в 12:23 PDT Эвелина Бледанс своей фигурой довольна: она часто публикует фотографии в купальнике, носит обтягивающие или короткие платья и чувствует себя намного моложе. Хотя временами в ее Instagram-аккаунте появляются комментарии разного содержания. В основном, фолловеры выражают восхищение и черпают мотивацию в снимках телеведущей: «Любуюсь Вами и тоже стараюсь назло времени не стареть!», «Вы — идеал женской красоты. Прекрасны в любом возрасте!». Но находятся и те, кто подозревает Эвелину в злоупотреблении фотошопом: «Фотошоп ужасно выглядит, Вы и без него прекрасная женщина!».

Елена Летучая. Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 21 Май 2018 в 11:42 PDT Телеведущая спокойно относится к негативу в социальных сетях и выкладывает еще больше кадров, на которых качает «пятую точку» или позирует в спортивном костюме. Сама Эвелина признается, что с возрастом цели, которых она хочет добиться, занимаясь спортом, значительно изменились. Если раньше присутствовал в ее жизни ради стройной фигуры, то сейчас — больше для здоровья: Спорт был и будет всегда! Борьба с попой — чтоб целлюлит не «напал», борьба за пресс — раньше за кубики, сейчас, чтоб живот не висел, раньше боролась за ноги, чтоб самые «ногастые», теперь — за позвоночник, чтобы был эластичный и чтобы суставы не скрипели. Читай также: 6 работающих «звездных» диет: худеем как Анна Седокова

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) 2 Июн 2018 в 1:09 PDT