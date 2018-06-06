Reebok Стань человеком испытания на трассе, рассказываем о забеге

Короткий экскурс для новичков на трассе одного из самых экстремальных забегов этого лета.

Для меня «Стань человеком 2018» — первый подобный забег с преодолением препятствий. Несколько похоже на весёлые старты, что были в школе, но нагрузки намного серьёзней. Не могу сказать, что я не спортивный человек, с детства занималась танцами, волейболом и лёгкой атлетикой. Но подготовка к чемпионату мира по футболу, постоянные разъезды по командировкам и рутинная офисная работа внесли свои коррективы в занятия спортом. Во многом именно из-за того, что я соскучилась по физическим нагрузкам, решила принять участие в забеге в этом году в составе команды «Чемпионата».

Подготовка к забегу

Как я упомянула выше, забег подразумевает серьёзные испытания для организма. Так что, очень важно правильно себя подготовить, знать и чувствовать своё тело. Есть несколько вариантов.

Несколько советов

Так как погода в мае нас решила порадовать, забег проходил при открытом солнце и температуре в 22 градуса тепла (хотя порой казалось, что даже больше). Поэтому один из главных советов — не забудьте про головные уборы и солнцезащитные крема. Воду также не стоит списывать со счётов. Во время забега вам предложат освежиться всего три раза. И то, первый только перед шестым рубежом из 14 возможных. Перед стартом обязательно проведите командную разминку. Попробуйте пробежать с канатом, чтобы понять, как расставить силы правильно.

Сложности забега

Есть несколько испытаний, которые вызвали у команды «Чемпионата» особые трудности. В чём были ошибки и как их не допускать, я опишу далее. Также это поможет сохранить ваше время.

Этап №3.

Основная нагрузка в этом испытании идёт на руки и пресс. Назвать этот этап суперсложным нельзя, скорее важны концентрация и командная слаженная работа. Задача: лечь попарно на матрасы, оторвать корпус и ноги от земли, и в таком положении, не касаясь матраса частями тела, передать четыре раза туда и обратно блины весом от 5 до 25 килограмм. Наказание за нарушение правила — приседание.

Ошибка: члены команды далеко расположились друг от друга на матрасах. Из-за этого вся команда получила 24 дополнительных приседания, что сказалось на выполнении следующих заданий. Как исправить: не торопитесь выполнять упражнение, внимательно проверьте на каком расстоянии друг от друга вы находитесь, попробуйте сымитировать передачу блинов партнёру по команде. Только после этого обозначьте волонтёру о готовности прохождения этапа.

Этап №4.

На предыдущем этапе мы сами создали себе проблему, из-за чего у некоторых ребят забились ноги и прыгать или приседать, они были не в состоянии. А главная нагрузка в испытании как раз-таки идёт на ножные мышцы. Задача: пропрыгать дистанцию с фитболом над головой из положения сидя туда и обратно, в это время команда приседает 10 раз с канатом над головой.

Ошибка: выпрыгивание с фитболом, с направлением его только наверх. Это не позволяло прыгать вперёд для преодоления дистанции. Как исправить: выполняя прыжки держите фитбол над собой, но направляя его вперёд. Так прыгать в длину вам будет намного проще, и вы сэкономите время. Лайфках: не забывайте встряхивать и слегка массажировать мышцы ног, когда выдаётся свободная минута.

Этап № 13.

Турник и кольца — под конец всей дистанции — это очень мощная нагрузка. Тут нужно терпеть изо всех сил. Проявляются качества настоящих бойцов. Задача: участники должны подтянуться 60 раз на кольцах из положения лёжа. В момент, когда один выполняет подтягивания, остальные висят на турнике.

Ошибка: влажные руки! Как исправить: турники на испытании есть двух видов. Те, что пониже — без бинтов, повыше с бинтами. Лучше подсаживать человека с влажными руками на турник, перемотанный бинтом, чтобы человек реже падал.

В целом, советую каждому попробовать свои силы и пробежать забег «Стань человеком». Это не только спорт, но и весёлое время провождения с друзьями или коллегами. На дистанции слышны песни и заряды, а команды даже порой помогают друг другу подбадриванием. Сделайте себе вызов, и поверьте, вы не пожалеете!