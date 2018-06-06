Как сделать правильное фото, чтобы нравиться себе и другим

Эксперты расскажут, как не допустить ошибок при создании резюме, а также дадут советы, как сделать свою аватарку в соцсетях максимально привлекательной.

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Поиск работы — очень ответственный момент, и без резюме здесь не обойтись. Но, оказывается, описание ваших профессиональных качеств и предыдущего опыта будет стоить не так много, если не прикрепить сюда свое фото.

— Фотография в резюме — далеко не последняя вещь, о которой следует позаботиться соискателю работы, — уверен психолог Андрей Хлебников . — Несмотря на то, что для большинства профессий внешность человека не имеет большого значения, зачастую работодатель оценивает не только профессиональные качества претендента, но и то, как человек выглядит, насколько вызывает доверие его лицо, насколько опрятно он одет. Это может происходить на бессознательном уровне, но все-таки это так.

Специалист обращает внимание, что снимок должен быть качественным, цветным, небольшой давности и сделан в официальной обстановке, либо просто иметь светлый фон. Лицо должно быть расслабленным, но не хмурым. Допускается легкая улыбка.

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Любой человек независимо от возраста и социального положения хочет нравиться себе на фото. Особенно важным это становится для тех, кто пока еще не нашел свою вторую половинку и старается произвести хорошее впечатление на противоположный пол, помещая фотографии в социальных сетях.

— «Нефотогеничность» — проблема больше надуманная самим человеком, который не знает, как правильно вести себя во время фотографирования, — отмечает фотограф Дарья Лебедева . — Я сталкивалась с большим числом людей, которые не верили в то, что они в принципе могут получиться на снимке хорошо. Может быть, им просто не везло раньше. Понятно, что у каждого есть свои особенности. Кто-то комплексует из-за большого носа, другой из-за округлости в лице. В действительности все это мелочи, и при правильном свете и ракурсе можно оттенить то, что не нравится и подчеркнуть достоинства, а они, поверьте, найдутся у каждого.

По словам эксперта, на практике ей приходится сталкиваться еще и с зажатостью человека.

— Часто мои модели не могли расслабиться и выглядеть естественно, как в жизни, говорит Дарья. — Но в какой-то момент этот барьер исчезает. Я заметила, что благодаря тому, что человек однажды понравился себе на фотографии, понял, что он симпатичный, обаятельный, он и в жизни становится увереннее.

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