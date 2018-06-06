Неравнодушные челябинцы помогли бомжующему инвалиду найти родных с Кавказа

Семейная пара из Челябинска помогла бомжующему в городе инвалиду разыскать родственников и вернуться домой на Кавказ, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Бездомного и безного дедушку Алёна и Олег Политенковы заметили весной возле одного из торговых центров Челябинска. Молодые люди обратили внимание на мудрый взгляд мужчины и решили узнать, какая помощь ему нужна. В ходе разговора выяснилось, что 68-летний Борис Охидович Ансоков родом из Кабардино-Балкарской Республики. Когда-то он уехал на заработки в Барнаул, где был строителем. Так случилось, что в ходе жизненных перипетий россиянин остался без ног, денег и документов. Это вынудило его скитаться. Последние два года он обитал в Челябинске.

Волонтёры объявили в социальных сетях сбор средств на помощь инвалиду, а также попросили друзей сделать репост рассказа о дедушке, оказавшемся в трудной жизненной ситуации. К всеобщему удивлению, челябинцам за считанное время удалось собрать не только деньги на тёплую одежду бомжу, но и отыскать на Кавказе его родных. На протяжении многих лет они безрезультатно искали родственника, но даже не предполагали, что судьба могла забросить его на Урал.

«Мы с наслаждением смотрели на лицо взрослого кабардинца, который впервые за долгие годы услышал родной язык из уст родственника, который сказал ему, что пора домой! Мы видели слезу счастья, выступившую на глазах инвалида, которая наградила нас своей чистотой и искренностью. Такие моменты навсегда сохраняются в сердце», — написал на своей странице в соцсети Олег Политенков.

На днях племянник Бориса Ансокова приехал за ним в Челябинск. Добраться домой, оставшемуся без документов мужчине, помогли дальнобойщики.