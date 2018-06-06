В Хорошево-Мневниках отпразднуют Международный день друзей 

В Хорошево-Мневниках 13 июня пройдет литературно-игровая программа «Дружба — великая сила», посвященная Международному дню друзей.
— Этот праздник отмечается 9 июня и станет поводом поговорить об отношениях между настоящими друзьями, которые всегда поддержат и не оставят в беде. Во время громких чтений посетители услышат и прочтут сами короткие рассказы и стихи на тему дружбы, обсудят прочитанное, поговорят о важности дружбы в жизни человека. Также состоятся конкурс на знание пословиц и поговорок о дружбе и литературная викторина «Знаменитые друзья», — рассказала организатор Татьяна Иванова.
Начало в 16.00, вход свободный. Адрес проведения: ул. Мневники, д. 10, корп. 1.