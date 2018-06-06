«Зато удобно»: Юлия Ковальчук продемонстрировала «мамский» наряд

Молодая мамочка Юлия Ковальчук показала образ женщины в декрете. Мнения среди подписчиков, уместно ли звезде ходить в подобных нарядах, оказались неоднозначными. При этом многие отметили, что певица выглядит органично в любом образе благодаря природной красоте.

35-летняя Юлия Ковальчук стала мамой прекрасной малышки Амелии в октябре прошлого года. С тех пор певица старается преуспеть и в работе, и в новой роли родительницы. Видимо, Юлия сильно устает, совмещая эти две ипостаси, потому что поклонники стали отмечать ее несвежий вид на снимках со светских мероприятий. А недавно в Сети разнесли в пух и прах совместный выход Юлии Ковальчук с супругом Алексеем Чумаковым на торжественном вручении восьмой музыкальной премии телеканала Ru.TV. На днях Юлия показала, как она выглядит, когда ей не нужно идти по красной дорожке, однако и этот образ не всем пришелся по вкусу.

«Мамская мода она такая… странная», — самокритично подписала снимок Юлия. На фото она позирует в спортивных штанах с Микки Маусом, топе на голое тело и накинутой поверх клетчатой рубашке. Небрежный образ дополняют кеды, высокий хвост и солнцезащитные очки. Комментаторы в Сети не удержались от ироничных замечаний в адрес Юлии. Хотя некоторым ее внешний вид совсем не показался странным. «О, а я в такой пижаме сплю» «Зато удобно! Никогда не знаешь, как обернётся прогулка» «А лифчик где? Лучше бы не выставлять таких фото!»

«Штаны вообще супер!» «По красной дорожке вон все в мамской одежде прошли и не парились, что она странная» «Юля, Вы прекрасно выглядите! Животик плоский и образ классный» Несмотря на стройную фигуру, которую Юлия Ковальчук благополучно вернула вскоре после родов, и ее тело регулярно подвергается критике. Фото в купальнике не оставило равнодушным поклонников Юлии, однако они остались недовольны ее ягодицами и посоветовали звезде приседать.