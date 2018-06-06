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Азиатская загадка: зачем нужно это бамбуковое изделие?
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Азиатская загадка: зачем нужно это бамбуковое изделие? 

Bigpicture.ru 48 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Эта странная на вид штука продается во многих странах Юго-Восточной Азии: к примеру, в Южной Корее ее можно купить в обычном супермаркете. Отгадайте, как называют такие плетеные изделия и для чего их используют? Вот вам подсказка — ночь, жара, в душной комнате простыня липнет к телу…
Источник: Википедия
Это — «бамбуковая жена», сетчатый плетеный цилиндр из тонких полосок бамбука. В жарком и влажном азиатском климате спать с ней в обнимку очень удобно, а отверстия в плетеной конструкции обеспечивают движение воздуха и немного охлаждают тело. Идеальное решение для сна в 35-градусную жару при влажности воздуха 95%.
При желании можно подобрать такую «жену» под свой рост, чтобы было удобнее спать, обняв ее руками и ногами.
Продаются такие подушки повсеместно во многих странах Юго-Восточной Азии: в Южной Корее, Индонезии, на Филиппинах и так далее. Пользуются «бамбуковой женой» все, невзирая на возраст и пол.
Конечно, сейчас, во времена, когда во многих домах установлены кондиционеры, популярность «бамбуковых жен» постепенно сходит на нет. Теперь традиционные бамбуковые плетеные конструкции во многих странах заменяются хлопковыми и синтетическими длинными подушками. К примеру, они очень популярны в Индонезии, где их называют «голландскими женами» (Индонезия долгое время была голландской колонией).
Похожие длинные подушки уже давно вошли в обиход и на Западе: в основном ими пользуются беременные или кормящие матери.
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