Амаль и Джордж Клуни проводят романтические выходные в Италии

Актёр Джордж Клуни , которому приписывали самые разные романы, четыре года назад встретил свою единственную — адвоката Амаль Клуни . Супруги стали почётными гостями на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, а потом улетели на Сардинию. И в лучших традициях романтичных итальянских каникул, они не отходят друг от друга ни на шаг.

Чета Клуни попадает в объективы папарацци во время похода в ресторан.

#GeorgeClooney and #AmalClooney stepped out for a romantic dinner date at Il Marino di Puntaldia in Sardinia, Italy

A post shared by @ mr_mrs_clooney on Jun 5, 2018 at 9:53pm PDT Затем пару сфотографировали, когда они ездили по острову на мопеде.

#amalclooney #amalalamuddin #georgeclooney #sardinia #italy #italia #humanrights #lawyer #rolemodel #humanrightsactivist

A post shared by Amal Clooney Alamuddin (@amal.mon.idole) on Jun 4, 2018 at 1:19pm PDT И конечно, куда без нежных поцелуев?? #GeorgeClooney #AmalClooney #Sardinia #Italia

A post shared by @ mr_mrs_clooney on May 30, 2018 at 10:02am PDT Можно сказать, что у Амаль и Джорджа, что ни день, то праздник. А сегодня у них действительно есть повод: год назад они стали счастливыми родителями близнецов.

Как сообщают инсайдеры, это лето Клуни планируют провести в кругу семьи на итальянском острове Комо.