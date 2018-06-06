Александр Стриженов с внуком на руках: дочь телеведущего показала первый снимок новорожденного

Сегодня телеведущий празднует день рождения. Старшая дочь поздравила его в микроблоге снимком, на котором он запечатлен со своим новорожденным внуком. «Папа сегодня родился! Счастье! Это большущий праздник для меня и моей семьи! Папа совершенно чудесный, я его обожаю! Папуля, с днем рождения! Как ты смотришь тут на Петю Петровича, сердце разрывается от любви!» — подписала нежный снимок Настя.

Старшая дочь супругов Анастасия вышла замуж за финансиста Петра Грищенко в 2013 году. Молодые люди познакомились на Тенерифе и, прежде чем оформить отношения, некоторе время путешествовали по миру. Сейчас пара осела в Нью-Йорке, но часто наведывается в Москву.