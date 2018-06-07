Дочь Екатерины и Александра Стриженовых впервые показала новорожденного сына

Девушка сделала это для своего отца.

Вчера, 6 июня, известному актеру, кинорежиссеру и сценаристу Александру Стриженову исполнилось 49 лет. И в честь дня рождения папы его старшая дочь Анастасия решила впервые показать своего новорожденного сына в Сети. Девушка опубликовала нежное фото, на котором видно, как Александр Стриженов осторожно и с любовью держит на руках внука Петра.

Папа сегодня родился! Счастье! Это большущий праздник для меня и моей семьи! Папа совершено чудесный, я его обожаю! Папуля, с днем рождения! Как ты смотришь тут на Петю Петровича, сердце разрывается от любви!

— подписала снимок Анастасия.

Публикация от anastasia strizhenova (@anastasia_strizhenova)

6 Июн 2018 в 9:53 PDT Чуть позже, эту запись перепостила себе и мама Анастасии, супруга актера — телеведущая Екатерина Стриженова

Муж мой любимый, отец моих детей, дед моего внука! Спасибо родителям, что ты есть… Остальное — на ушко!

— добавила она свою подпись к фото.

Подписчикам Екатерины снимок показался очень нежным и милым. «Мило! Поздравляю всю вашу семью с именинником! Очень трогательно!», «Фото трогает до слез!», «Чудесное фото, очень трогательное!», «Фото изумительное», — комментируют пользователи.

Напомним, российский актер театра и кино, режиссер, сценарист, продюсер Александр Стриженов и его супруга российская актриса театра и кино, телеведущая Екатерина Стриженова познакомились еще будучи школьниками на съемках советского фильма «Лидер», в котором оба были заняты в главных ролях. С тех пор они не расставались и поженились сразу после совершеннолетия.

В 1988 году у пары родилась дочь Анастасия. Девушка в 2013 году вышла замуж за финансиста Петра Грищенко. Сейчас вместе с избранником она проживает в Нью-Йорке.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)

13 Апр 2018 в 6:37 PDT О беременности Анастасии стало известно в марте, когда ее родители проговорились Ивану Урганту . Екатерина и Александр пришли к нему на программу и заявили, что у них прекрасный зять. Затем Иван Ургант заметил, что еще очень молодые внешне и внутренне Екатерина и Александр могут скоро впервые стать бабушкой и дедушкой, и попытался узнать у пары, насколько они оказались бы готовы к такому повороту событий. В результате Екатерина и Александр загадочно заулыбались и попросили Ивана задать более точный вопрос. «Когда вы станете бабушкой и дедушкой?» — тут же откликнулся телеведущий.

В 2018 году,

— ответил Александр Стриженов.

А вскоре, в апреле 2018 года стало известно — Анастасия впервые стала мамой.

Напомним, что у Стриженовых также есть младшая дочь Александра, которая родилась в 2000 году. В этом году девушка оканчивает школу и будет поступать в вуз.

Публикация от Стриженова Екатерина (@strizhenovae)

23 Май 2018 в 2:28 PDT Фото: Instagram / @strizs