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Дочь Стриженовых впервые показала сына
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Старшая дочь Стриженовых показала очень трогательное фото отца и своего сына 

Passion.ru 3 часа назад
Фото: Passion.ru
6 июня Александр Стриженов отметил свое 49-летие, и его старшая дочь Анастасия решила выложить милый снимок, на котором актер и телеведущий позирует с маленьким внуком.
Телеведущий Александр Стриженов празднует день рождения. Старшая дочь Анастасия, которая постоянно живет в Нью-Йорке, поздравила его в микроблоге снимком, на котором он запечатлен со своим маленьким внуком Петей.
«Папа сегодня родился! Счастье! Это большущий праздник для меня и моей семьи! Папа совершенно чудесный, я его обожаю! Папуля, с днем рождения! Как ты смотришь тут на Петю Петровича, сердце разрывается от любви!» — подписала нежный снимок Настя.
Супруга Александра Екатерина Стриженова присоединилась к дочери и тоже опубликовала этот кадр, добавив: «Муж мой любимый, отец моих детей, дед моего внука! Спасибо родителям, что ты есть… остальное — на ушко!».
Напомним, 30-летняя дочь Стриженовых сообщила о появлении на свет своего первенца в начале апреля. Она показала крошечную ножку новорожденного Пети в своем микроблоге.
Фото: Instagram
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