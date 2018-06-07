Вирус бедности: как не подцепить и что делать, если он у вас уже есть

Не зря в народе говорят, что «деньги к деньгам липнут». Действительно, глядя на одних людей, создается впечатление, словно они купаются в золоте и не прилагают абсолютно никаких усилий к тому, чтобы поддерживать свое финансовое положение. А вот другие не могут похвастаться такими достижениями и внушительными счетами в банке, что бы они не делали. Эксперты уверяют, что во всем виноват так называемый «вирус бедности» и рассказывают, на какие сигналы следует обратить внимание, чтобы не попасть в его ловушку.

Вы завидуете тем, кто преуспел больше вас Почему-то вы считаете, что другим людям просто повезло и они незаслуженно получили то, что имеют. А вот вы достойны большего, но почему-то вам просто не везет. При этом вы совершенно забываете о том, что те «счастливчики» в свое время приложили все усилия для того, чтобы чего-то добиться в этой жизни, а вы лишь мечтали о большой зарплате, престижной работе или богатом муже.

Совет:перестаньте обесценивать чужие достижения и выискивать недостатки в других людях. Лучше займитесь собой и потратьте силы на то, чтобы измениться и стать лучше.

Вы ненавидите свою работу

Вместо того, чтобы получать удовольствие от своей профессиональной деятельности и постоянно совершенствоваться в данной сфере, вы воспринимаете работу как каторгу и терпите ее лишь ради денег. Стоит ли говорить о том, что никакой карьерный рост в этом случае вам не светит?

Совет:постарайтесь найти плюсы в том, чем вы занимаетесь. Ведь вы же сами выбрали свою работу и свою специальность. Если и это не помогает и вы не видите никаких плюсов в своей профессии (включая маленькую заработную плату), тогда задумайтесь о том, чтобы просто заняться тем, что вам действительно по душе.

Вы постоянно жалуетесь на жизнь, но боитесь что-то менять

Вы в очередной раз рассказываете подругам, что ваша жизнь сложилась не так, как вы планировали и вы не получили того, на что рассчитывали. Однако вместо того, чтобы постараться обратить ситуацию в свою пользу, вы лишь сотрясаете воздух и игнорируете разумные советы более опытных людей.

Совет:перестаньте жаловаться на жизнь и пугаться всего нового. Постарайтесь попробовать то, что не делали раньше и не бойтесь кардинально менять свою жизнь. Ведь, как известно, пока вы ничего не делаете, ничего и не произойдет.

Вы тратите последние деньги, чтобы произвести впечатление

Вы стараетесь подражать богатым людям и пытаетесь показать всем, что у вас все отлично. Кроме того, вы начинаете высокомерно отзываться о людях, работающих в сфере обслуживания и демонстрировать, что вы выше и успешнее. Однако окружающие расценивают это как «дешевые понты» и начинают общаться с вами соответствующим образом.

Совет:ни один по-настоящему успешный человек не позволит себе плохо обращаться с людьми, которые работают в сфере обслуживания и не станет выпячивать свое благосостояние. Напротив, он будет вежлив с окружающими, ведь никогда не знаешь, что произойдет завтра.

Вы изображаете райскую жизнь в соцсетях

Вам кажется, что если вы будете делать вид, что ваша жизнь удалась и постить красивые картинки в свои социальные сети, то и ваша реальность изменится самым чудесным образом. Однако не стоит забывать, что времена самообмана прошли и умные люди теперь легко отличат «поддельный прованс» от настоящей роскоши и зависти.

Совет:вместо того, чтобы окончательно разочаровать свое окружение и саму себя, лучше подумать о том, что такого хорошего (и необычного) есть в вашей жизни, что сможет заинтересовать ваших подписчиков. Возможно, вы сможете придумать интересный блог и в скором времени поправить свое материальное положение.

Вы имитируете бурную деятельность

Вместо того, чтобы устроиться на высокооплачиваемую работу, вы вдруг решаете стать владелицей собственного бизнеса и, например, открыть свой интернет-магазин. А что? Вы где-то вычитали, что это очень прибыльное занятие, которое не требует особых навыков и вложений. И вас даже не смущает, что вы полный профан в вопросах продвижения и реализации товаров, зато вы гордо рассказываете друзьям, что с недавних пор перестали работать «на дядю».

Совет:свой бизнес — это, конечно, хорошо, но лишь в том случае, если вы разбираетесь в том, чем решили заняться. Иначе ваше дело быстро пойдет ко дну, а вам останутся немалые долги, которые придется отдавать в любом случае.

Вы мечтаете выиграть миллион в лотерею

К сожалению, многие люди просто забывают о том, что в этой жизни ничего не дается просто так. И многие по-настоящему обеспеченные личности в свое время приложили немало усилий, чтобы обеспечить себе более чем достойную жизнь. Однако вы, вместо того, чтобы действовать, начинаете рисовать в своих самых смелых мечтах, куда бы потратили крупную сумму денег, если бы она вдруг упала вам в руки.

Совет:вместо того, чтобы тратить свое время на несбыточные мечты, лучше займитесь чем-то полезным, что действительно принесет вам неплохую прибыль и поможет улучшить материальное положение.

Вы вините в своих неудачах кого угодно, но только не себя

Если вам задать вопрос, кто виноват в том, что все ваши попытки заработать оказались тщетны, вы тут же начнете рассказывать о том, что государство (или правительство) не дает возможность простым гражданам развернуться, начальник на работе вас не ценит и родители не дали в свое время хорошее образование. Эксперты утверждают, что это уже терминальная стадия поражения вирусом, когда вы пытаетесь переложить ответственность за свою жизнь (и свое финансовое положение) на окружающих.

Совет:просто найдите в себе смелости признаться, что вирус бедности вы все же подцепили и начинайте незамедлительно лечение. Для начала определите, что именно вы делаете не так и какие финансовые ошибки допускаете. Чтобы процесс пошел быстрее, можно, например, посетить соответствующие семинары или обратиться к тем, кто разбирается в данной сфере.

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