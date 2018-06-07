Автошколы для женщин: зачем они нужны и кто туда идет

Если еще десять лет назад количество женщин за рулем составляло около 40%, то теперь ситуация существенно изменилась — 60% обучающихся вождению составляют представительницы прекрасного пола. Как ответ на спрос появились и специальные исключительно женские автошколы. Портал Москва 24 разобрался, откуда они взялись и кому нужны.

Современные женщины стремятся получить равные права во всем и освоить области, в которых раньше традиционно главенствовали мужчины. Представительницы прекрасного пола идут в политику, проникают в бизнес и справедливо требуют заработную плату, эквивалентную мужской. На фоне такой обстановки особенно удивительно, что в столице начали открываться чисто женские автошколы. Почему молодые девушки предпочитают обучатся вождению отдельно от мужчин? В ситуации помог разобраться президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев

"Почему набирают популярность женские автошколы? Во-первых, многие хотят заниматься именно среди девушек. Во-вторых, есть мужья, которые беспокоятся за своих жен и просят, чтобы была отдельная школа для женщин. Особенную популярность это приобретает у представителей восточных диаспор", — отмечает Лобарев.

"К тому же, если раньше учиться водить приходили бизнесвумен или домохозяйки, которым надоело сидеть дома и нужна игрушка, то сейчас автомобиль — это необходимый для молодежи атрибут, позволяющий быть мобильным. Сейчас в основном желают получить права девушки 18-25 лет с высшим образованием или обучающиеся в вузахах. Также последние 5 лет около 40% женщин идут получать права категории А, на байки садятся. Для нас это был шок!" — добавляет он.

Особенности женского вождения В настоящее время огромное количество автошкол предлагают разные программы обучения, адаптированные под запросы начинающих автоледи. Названия говорят сами за себя: «Боюсь и не еду», «Еду, но боюсь», «Я — сама» и другие.

"Девушки чувствуют себя комфортно, потому что не боятся задавать самые «блондинистые» вопросы и всегда чувствуют поддержку инструктора, если что-то не получается. Некоторые школы предоставляют приятный бонус в виде скидки семьям, в которых ожидается прибавление", — поясняет президент Гильдии автошкол.

Инструкторами в таких школах могут быть как женщины, так и мужчины, но вне зависимости от пола, они проходят специальную подготовку. Ведущие автошколы сейчас начинают приглашать психологов для проведения занятий с мастерами вождения, где обучают с акцентом на женские особенности.

"У представительниц прекрасного лучше развито периферийное зрение (у мужчин — тоннельное). Также они более усидчивы при изучении теории, хотя и хуже в практике вождения. Но если инструктор правильно поставит задачу и научит выполнять все элементы на автомате, то женщина за рулем на 60-70% безопаснее мужчины", — рассказывает Сергей Лобарев.

Инструкторы и преподаватели при занятиях с девушками стараются убрать технический лексикон. Например, такие сложные слова как «дифференциал» или «диффузор», заменяют на более простые, «элемент 1 и 2″. Если инструктор демонстрирует выжимание сцепления, то может привести пример с „выжиманием белья“, чтобы объяснить, как происходит процесс.

»Еще одна особенность женщин — они в среднем более эмоциональны. Если происходит какая-то резкая ситуация (кто-то посигналил, подрезал, показал кулак), у нее в течение 3-5 минут сохраняется стресс. Инструкторам порекомендовали сразу переключать внимание девушки на новую ситуацию на дороге. Если он грамотный и доброжелательный, то женщина будет чувствовать себя в безопасности", — говорит Лобарев.

Фактически женские школы можно рассматривать как маркетинговый ход или возможность выбора. Человеку всегда приятно, когда можно выбирать, на какой машине обучаться, как проходить теорию — на месте или дистанционно, нужны ли автотренажеры, уникальные материалы для подготовки или обучение с представителями одного пола. Главное, чтобы выбор всегда оставался за вами.

Наталья Лоскутникова