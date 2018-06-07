Самые популярные суеверия и их происхождение

Мы собрали десятку самых распространенных суеверий и их истоки. Верите ли вы в плохие приметы или нет, узнать, откуда у них «растут ноги», вам, возможно, будет интересно.

1. Нельзя ничего делать в пятницу, 13-е.

Вера в ужасный день — пятницу, 13-е — предположительно появилась из вольной трактовки Ветхого завета. Якобы именно в этот день Каин убил своего брата Авеля. Со временем эта легенда обросла огромным количеством домыслов, превратив цифру 13 в знак бед и несчастий.

2. Нельзя передавать что-либо через порог.

Все дело в том, что в древние времена прах предков хранился под порогом дома, и тревожить их, передавая что-либо через порог, считалось крайне опасным. Именно поэтому нельзя и сидеть на пороге, который до сих пор считается границей между двумя мирами — безопасным домом и враждебным миром, или того страшнее — миром живых и миром мертвых.

2. Если черный кот перешел дорогу — быть несчастью.

Часто под покровом ночи, практически неразличимый в темноте, черный кот перебегал дорогу всаднику, лошадь взбрыкивала, и всадник падал. Именно за эти проделки черных котов и обвиняли в связях с нечистой силой.

4. Нельзя дарить часы.

Даже сейчас, в наш просвещенный век, такой подарок, как часы, считается нежелательным. Почему же? Поверье это пришло к нам из Китая, где верят, будто получить в подарок часы — приглашение на похороны.

5. Нельзя отмечать сорокалетие.

Это суеверие связано, скорее всего, с тем, что число сорок — сакральное во многих культурах. Оно, например, часто встречается в Библии: сорок лет Моисей водил евреев по пустыне, сорок дней продолжался Великий Потоп, сорок дней Иисус провел в пустыне после крещения…

Наши предки-славяне тоже относились к числу сорок с уважением — есть мнение, что на нем основывалась система счисления. На число 40 были завязаны многие обряды, связанные с рождением и смертью. Например, ребенка нельзя было показывать посторонним людям в течение сорока дней после его рождения. На сороковой день после смерти в последний раз поминали усопшего: считалось, что его душа в этот день окончательно прощается с земным миром. Кроме того, в Киевской Руси на заре христианства существовал интересный обычай проверки тела умершего именно на сороковой день. Если усопший вел праведную жизнь и проявлял признаки нетленности — мог встать вопрос о его канонизации.

6. Перед выходом из дома надо «присесть на дорожку».

Эта примета основана на стародавней вере людей в добрых и злых духов, управляющих миром. Считалось, что домашние духи цепляются к человеку, мешая ему в дороге и пытаясь вернуть обратно, а значит, хорошей дороги не будет. Присев перед долгой дорогой, духов можно обмануть — они подумают, будто никто никуда уже не едет, и потеряют бдительность.

7. Нельзя есть с ножа.

Нож считался не только орудием труда, но и орудием защиты — как от реальных опасностей, так и от всяческой нечисти. Такой важный магический предмет требовал к себе особого отношения и использовался только после проведения особых ритуалов. Есть с него означало гневить духов, которые и делают человека злым и агрессивным. Кроме того, таким образом можно банально порезаться.

8. Нельзя ничего подбирать на перекрестке.

Считается, будто, если «перевести» болезнь или несчастье на какую-нибудь вещь и выбросить ее на перекресток, ее заберет нечисть. Именно для того, чтобы не забрать себе чужие неприятности, и не стоит ничего подбирать на перекрестках, ведь чем дороже найденная там вещь, тем серьезней беда или болезнь, сведенная на нее.

9. Нельзя ходить в одном башмаке.

Данную примету соблюдали во все времена. Старые люди говорят, что если человек позволяет себе ходить в одном башмаке или в одной тапке, то он очень рано становится сиротой.

10. После заката солнца нельзя выносить мусор.

Это, наверное, самая популярная у мужчин примета. В принципе, ее знает каждый, но вот не всем известны ее корни. Считается, что, если вынести мусор после захода солнца, о вас будут ходить сплетни. И это неудивительно — с какой бы радости выносить из дома что-то под покровом темноты? Ведь соседи бдят и не упустят возможность обсудить то, почему же вы так прячете свой мусор. Еще говорят, будто, вынося мусор ночью, вы выносите из дома деньги, но это уже не так просто поддается логическому объяснению.