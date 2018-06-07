Тайм-менеджмент для удаленной работы

Удаленная работа выглядит очень заманчивой, если смотришь на неё со стороны. Знаете все эти завлекательные картинки про работу фрилансера? На фото улыбающийся человек с ноутбуком, сидящий за чашечкой чая в кафе или вовсе лежащий в гамаке под пальмами. Поддавшись обаянию этого образа, многие решают поменять опостылевший офис на свободный график работы и вскоре обнаруживают, что это была ловушка! Из офиса можно было выйти в семь вечера и выбросить все служебные дела из головы. А дома, с непривычки, весь график летит к чертям, и начинает казаться, будто вы работаете всё то время, что не спите, а дел при этом не уменьшается. Как организовать график работы на удаленке рассказала HR-директор онлайн-школы английского языка EnglishDom Ольга Тарасевич.

Это страшно только первое время, потом обычно график начинает упорядочиваться и перестает быть таким пугающим. Поскольку наша онлайн-школа английского языка EnglishDom полностью работает удаленно, мы решили провести опрос среди наших сотрудников и узнать, что помогает им сохранять работоспособность и не срывать дедлайны.

Делимся самыми полезными лайфхаками:

1. Работайте днём. На фрилансе почти все быстро становятся совами, и тому есть несколько причин. Во-первых, в силу естественной склонности к такому образу жизни. Что бы там ни говорили про солнечный цикл, большинство людей с ним абсолютно не совпадает. Во-вторых, из-за привычки откладывать всё на последний момент, вы ложитесь всё позже и позже, чем сбиваете нормальный ритм. В-третьих, ночью работается продуктивнее, поскольку никто не отвлекает и не дергает по разным мелочам.

Казалось бы, решение лежит на поверхности — трудиться в ночную смену! Какая разница, когда вы занимались работой, если она сдана в срок? Но через некоторое время многие с удивлением обнаруживают, что такой ритм жизни начинает угнетать. Шутка про то, что «Надо встать пораньше, чтобы успеть в магазин» перестает быть шуткой. Кроме того, чисто психологически теряется ощущение отдыха, по привычке ассоциируемого с тёмным временем суток. Мы не претендуем на научность этого утверждения, но опрошенные нами коллеги подтвердили, что если работаешь ночью, то кажется, будто не отдыхаешь вовсе, несмотря на то, что объективно это не так. Поэтому очень советуем придерживаться дневного графика и не сползать в ночной режим жизни.

2. Правильно начинайте рабочий день. Выше мы уже определились, что желательно его начинать хотя бы к полудню. А вот насчет того, как именно это организовать и с чего начинать, мнения в нашем коллективе разделились. Поэтому предлагаем вам два варианта для начала рабочего дня. Выбирайте то, что вам ближе:

Soft-вариант (для тех, кому близка поговорка «Поднять — подняли, разбудить — забыли»). Если с утренним подъёмом у вас особых проблем нет, но есть трудность в том, что первые несколько часов после пробуждения вы плохо соображаете, то планируйте на это время какую-нибудь привычную рутинную, для которой не нужно особенно включать мозги. Убьёте сразу двух зайцев: и скучную работу сделаете, на которую в остальное время дня жаль время терять, и голова потихоньку проснётся и включится в рабочий процесс.

Hard Core-вариант (для тех, у кого «еще пять минуточек полежу» затягивается на пару часов). Назначайте на утро встречи, скайп-конференции, созвон с начальством или другие мероприятия, на которых вам нужно присутствовать лично и обязательно к определенному часу. Это, конечно, довольно стрессовый способ. Зато хорошо тренирует ответственность и дисциплинирует! 3. Не приступайте к работе сразу. Не стоит открывать месенджер ещё лежа в постели, а потом сочинять ответ заказчику, попутно пережевывая булочку за завтраком. Дайте себе время проснуться и прийти в себя! Каким бы горящим ни был проект, вы всё равно можете позволить себе хоть полчаса, чтобы спокойно умыться и позавтракать.

Но если ничего срочного нет, то лучше даже закладывать на это час или полтора. Ведь если бы вы работали в офисе, то примерно столько времени ушло бы на дорогу, и вы как раз успели бы полноценно проснуться. Но вы же не за тем уходили на вольные хлеба, чтобы поменять бессмысленное стояние в пробке на возможность поработать еще на час больше? Потратьте это время на себя!

Пусть это будет совсем простая последовательность привычных утренних ритуалов: почистить зубы, причесаться, застелить постель и сварить себе кофе. Да, это самые элементарные действия, которые можно делать на автомате. Но будем честны, мало кто с утра способен на большее. Зато именно они помогут вам наименее травматично перейти в бодрствующее состояние и подготовиться к рабочему дню.

Впрочем, если вы относитесь к счастливой, но немногочисленной категории жаворонков, и с утра энергия из вас бьет ключом, то можете использовать более активные занятия, которые поднимают настроение. Например, это может быть пробежка или танцевальная зарядка под любимую музыку.

4. Не отвлекайтесь и не переключайтесь. Если вы фрилансер-одиночка, то легко можете позволить себе такую роскошь. Если же вы обременены семьей, то первые несколько месяцев вам придется жестко отстаивать своё право на спокойную работу. Ты ж всё равно дома — сложно, что ли, за ребенком присмотреть или в магазин сбегать? Присмотреть и сбегать может и несложно, а вот включиться обратно в работу — это проблема. Время, потраченное на каждое такое отвлекающее дело, можно смело умножать на два, потому что еще столько же вам придется потратить на то, чтобы сосредоточиться и снова погрузиться в процесс. Поэтому можете идти на подкуп и шантаж, но убедите домочадцев не трогать вас хотя бы несколько часов.

По этой же причине, кстати, планируя задачи, не ставьте слишком частую смену действий. Лучше сначала сделать все задачи по одному направлению, а потом переключиться на другую, чем делать кусочек отсюда, кусочек — оттуда.

5. Отдыхайте. И нет, пролистывание ленты новостей отдыхом не считается! Во-первых, полезнее для организма встать и размяться. Во-вторых, вас всё равно будут отвлекать бытовые дела. Так что лучше заранее запланировать перерывы на них и использовать, как полезную смену деятельности. Поверьте, осознанное переключение в момент, когда вы дошли до какой-то логической точки или запятой в работе, существенно отличается от внезапного выдергивания посреди сочиняемого вами предложения на «Мам, там кошка в унитаз свалилась».

6. Не забывайте есть и двигаться. Раз уж речь зашла не только о том, как работать, но и о том, как правильно организовывать перерывы, то добавим, что для обедов и ужинов тоже желательно отводить свободное время, не занятое рабочими задачами. Недостаточное внимание к этому вопросу приводит к тому, что мы перестаем слышать сигналы тела, и либо не замечаем голод и терпим до последнего, наживая проблемы с ЖКТ, либо механически запихиваем в себя еду, не замечая чувства насыщения, и переедаем, а потом расстраиваемся из-за лишнего веса.

Тут вы можете возмутиться, мол, у нас вообще-то статья про тайм-менеджмент, а не про диетологию. Но поверьте, самочувствие влияет на результаты работы ничуть не меньше, чем умение быстро соображать и держать в уме много задач сразу. Поэтому не забывайте и о другом факторе, повышающем работоспособность — о движении. Конечно, производственная зарядка — это несколько устаревшее понятие. Зато йога, в которой можно найти массу подходящих упражнений, сейчас на пике популярности. Хотя, конечно, вы можете выбрать любую активность по вашему вкусу — от небольшой прогулки на свежем воздухе (признаемся честно, чаще всего мы сочетаем её с походом в магазин или еще какими-нибудь попутными бытовыми делами) до силовых упражнений, которые можно делать как дома, так и в тренажерном зале.

7. Прокрастинируйте с пользой. Вряд ли вам удастся удержаться от соблазна полистать ленту новостей. А бывает так, что зайдя в неё на пять минут, обнаруживаешь себя через два часа со стеклянными глазами и несделанной работой. Бороться с этим можно по-разному. Проще всего, конечно, вообще не включать соцсети, разлогиниться оттуда усилием воли и позволять себе к ним подходить только на выходных. Но увы, не все могут себе это позволить. Как правило, через них идёт большая часть переписки с клиентами, там ищут новые заказы, а специалистам SMM и вовсе приходится погружаться туда с головой.

Так что же делать с желанием полистать немного новости? Есть одна хитрость! Раз уж избавиться от этой привычки не получается, то надо извлекать из неё пользу. Почти все платформы позволяют сгруппировать подписки по интересам и создать индивидуальную ленту. Соберите в одну группу те сообщества или пользователей, которые пишут по теме, которой вы занимаетесь. Так что, если уж вам захочется потупить в чужие посты, то пусть это будут хотя бы не котики и смешные картинки, а какие-то профильные ресурсы или специалисты. Это поможет вам быть в курсе новинок и возможно натолкнет на какую-нибудь полезную идею по работе. Да и следить за деятельностью коллег и конкурентов тоже совсем не лишнее.

Второй блок полезных ссылок — это люди, которые не связаны напрямую с вашей основной сферой, но которыми вы восхищаетесь. Такие вещи полезны для вдохновения! И тогда в дело может пойти даже инстаграм вашего любимого актера или музыканта, если после его просмотра вам немедленно хочется творить и создавать что-то прекрасное для окружающих, даже если этим окружающим будет шарико-подшипниковый завод, с которым вы сейчас работаете.

8. Оставляйте запас времени. Прикиньте, сколько времени вам понадобится на выполнение задачи и, прежде чем устанавливать сроки, добавьте немного времени на форс-мажор. Пусть это будут лишние полчаса, если речь идет о небольшой краткосрочной задаче, или пара дней, если вы договариваетесь с заказчиком о крупном проекте. Разные непредвиденные трудности всё равно периодически возникают, и лучше, если у вас будет небольшой люфт для их решения.

9. Делайте работу наперед. Если позволяет специфика работы, то имейте небольшое количество сделанного прозапас. Например, если вы ведете блог, то сделайте один раз двойную норму, и потом составляйте посты не на сегодня, а уже на завтра. Это спасёт вас в случае внезапного отключения интернета или поломки компьютера. Только помните, что это запас на форс-мажор. Не поддавайтесь соблазну профилонить день под предлогом, что «на завтра же всё равно уже сделано».

10. Общайтесь. Причем не только в онлайне, но и за его пределами.

Мы надеемся, что эти советы облегчат вам жизнь и сделают вашу работу приятнее и продуктивнее!

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