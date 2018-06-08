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Живодеры обмазали собак гудроном под Псковом
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Живодеры обмазали собак гудроном под Псковом 

360tv.ru 43 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Солдаты‐срочники обнаружили трех собак, залитых гудроном. Их лапы связали проволокой. Угольно‐черная жижа затекла им в уши, глаза, нос и пасть. Случай произошел в Псковской области. Зоозащитники приехали на помощь несчастным дворнягам. Животных отвезли в город и отмыли. Об этом сообщил паблик «Плохие новости».
Для того чтобы привести в порядок четвероногих, людям понадобилось несколько литров растительного масла. Некоторые куски шерсти были в таком плохом состоянии, что их пришлось выстригать ножницами.
Источник фото: паблик «Плохие новости»
Источник фото: паблик «Плохие новости»
Собаки после проведенных процедур чувствовали себя удовлетворительно. По крайней мере, от еды они не отказались. Однако двум особям женского пола и кобелю предстоит долгая реабилитация. Одна дворняга очень сильна пострадала. На ее теле волонтеры обнаружили крупные ожоги и резанные раны. Полиция ищет негодяев, которые поиздевались над собаками.
Покалеченную собаку нашли в лесу недалеко от трассы Красноярск — Железногорск. Информация о животном появилась в социальных сетях, вследствие чего правоохранительные органы узнали об этой истории. Проводится расследование, следователи устанавливают личность живодера. Против него уже возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животным».
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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