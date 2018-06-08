Живодеры обмазали собак гудроном под Псковом

Солдаты‐срочники обнаружили трех собак, залитых гудроном. Их лапы связали проволокой. Угольно‐черная жижа затекла им в уши, глаза, нос и пасть. Случай произошел в Псковской области. Зоозащитники приехали на помощь несчастным дворнягам. Животных отвезли в город и отмыли. Об этом сообщил паблик «Плохие новости».

Для того чтобы привести в порядок четвероногих, людям понадобилось несколько литров растительного масла. Некоторые куски шерсти были в таком плохом состоянии, что их пришлось выстригать ножницами.

Источник фото: паблик «Плохие новости»

Источник фото: паблик «Плохие новости»

Собаки после проведенных процедур чувствовали себя удовлетворительно. По крайней мере, от еды они не отказались. Однако двум особям женского пола и кобелю предстоит долгая реабилитация. Одна дворняга очень сильна пострадала. На ее теле волонтеры обнаружили крупные ожоги и резанные раны. Полиция ищет негодяев, которые поиздевались над собаками.