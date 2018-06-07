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Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и всех подруг на девичнике перед свадьбой
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Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и всех подруг на девичнике перед свадьбой 

Карельские вести 49 минут назад
Фото: Карельские вести
Оксана Лаврентьева Отношения Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина приближаются к свадьбе: в начале декабря стало известно об их романе, а в марте влюбленные объявили о решении пожениться. Похоже, совсем скоро их фолловеры в соцсетях увидят снимки с торжества, а пока обсуждают свежие кадры с предсвадебной вечеринки, которую Оксана устроила для себя и подруг в Москве. Полина Гагарина, Полина Киценко, Ника Белоцерковская, Ксения Соловьева и другие встретились на девичнике. Настроение вечеринки красноречиво описывает тег #каквпоследнийраз, который подруги Лаврентьевой не забывали добавлять к фото и видео.
Оксана Лаврентьева Остались считаные мои свободные дни — объявила Оксана в Instagram.
Полина Гагарина и Ирина Чайковская Девичник, прошедший в одном из баров в центре Москвы, закончился за полночь и, по словам подруг Оксаны, удался. Смотрите сами! Первым фотографиями поделился блогер Dver.
Ксения Соловьева, Полина Киценко, Полина Гагарина
Ксения Соловьева и Полина Киценко
Оксана Лаврентьева
Оксана Лаврентьева и Заза Наполи
Татьяна Рогаченко
Стриптиз на девичнике Оксаны Лаврентьевой
Евгения Линович
Полина Гагарина
Полина Гагарина и Александр Терехов
Оксана Лаврентьева и Екатерина Одинцова
Оксана Лаврентьева и Яна Лапутина
Марина Жигалова-Озкан и Екатерина Одинцова
Заза Наполи
Евгения Попова
Эвелина Хромченко и Яна Лапутина
Елена Крыгина и Наталья Давыдова
В рубрике #занесло 2 Поли и одна Ксения, ну или трио «Блестящие»-новый век. @ksenia_tatler @gagara1987 #ЖглиЖгемИБудемЖечь #КакВПоследнийРаз @olololnew A post shared by Polina Kitsenko (@polinakitsenko) on Jun 6, 2018 at 1:54pm PDT
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