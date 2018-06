Оксана Лаврентьева повеселилась в компании Полины Гагариной, Полины Киценко и всех подруг на девичнике перед свадьбой

Полина Киценко, Ника Белоцерковская, Оксана Лаврентьева Отношения Оксаны Лаврентьевой и Александра Цыпкина приближаются к свадьбе: в начале декабря стало известно об их романе, а в марте влюбленные объявили о решении пожениться. Похоже, совсем скоро их фолловеры в соцсетях увидят снимки с торжества, а пока обсуждают свежие кадры с предсвадебной вечеринки, которую Оксана устроила для себя и подруг в Москве. Полина Гагарина Ксения Соловьева и другие встретились на девичнике. Настроение вечеринки красноречиво описывает тег #каквпоследнийраз, который подруги Лаврентьевой не забывали добавлять к фото и видео.

Оксана Лаврентьева Остались считаные мои свободные дни — объявила Оксана в Instagram.

Полина Гагарина и Ирина Чайковская Девичник, прошедший в одном из баров в центре Москвы, закончился за полночь и, по словам подруг Оксаны, удался. Смотрите сами! Первым фотографиями поделился блогер Dver.

Ксения Соловьева, Полина Киценко, Полина Гагарина

Ксения Соловьева и Полина Киценко

Оксана Лаврентьева

Оксана Лаврентьева и Заза Наполи

Татьяна Рогаченко

Стриптиз на девичнике Оксаны Лаврентьевой

Полина Гагарина

Полина Гагарина и Александр Терехов

Оксана Лаврентьева и Екатерина Одинцова

Оксана Лаврентьева и Яна Лапутина

Заза Наполи

Евгения Попова

В рубрике #занесло 2 Поли и одна Ксения, ну или трио «Блестящие»-новый век. @ksenia_tatler @gagara1987 #ЖглиЖгемИБудемЖечь #КакВПоследнийРаз @olololnew A post shared by Polina Kitsenko (@polinakitsenko) on Jun 6, 2018 at 1:54pm PDT