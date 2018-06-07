«Цирк разыграли»: Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о примирении

Не прошло и недели с тех пор, как актеры Атага Муцениеце и Павел Прилучный шокировали публику сообщением о проблемах в семье, как, кажется, чета примирилась. Озадаченные поклонники с недоверием отнеслись к тому, что звезды в столь быстрые сроки исчерпали свой кризис, а потому вновь заговорили о дешевом пиаре за счет проблем в семье.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный всегда казались одной из самых крепких пар на просторах отечественного шоу-бизнеса. А потому неожиданное заявление актрисы о том, что в их семье имеются определенные проблемы, буквально выбило почву из-под ног верных поклонников. Как ни крути, но факт, что актеры решили поставить свой брак на паузу, глубоко шокировал публику сети, ведь до этого союз этих двух звезд казался чем-то нерушимым. Обеспокоенные почитатели всерьез переживали за пару, близко к сердцу приняв сообщение о возможном разрыве, хотя были и те, кто уже тогда уверял — никакой ссоры нет и все это не более чем пиар ход. И вот спустя пять дней Агата обратилась к поклонникам, успокоив их сообщением, что примирилась с Павлом, и, хотя до возвращения гармонии им еще далеко, самое главное — что они вместе и не собираются рушить свою семью.

«Мы за это время, поняли одно, мы можем все, но не можем жить друг без друга. Поэтому, несмотря на все наши внутренние разногласия, будем искать пути! Мы с Павлом правда, очень разные люди, но мы, скорее всего, крабики, которые нашли друг друга навсегда!» — эмоционально высказалась Агата, окончательно смутив и запутав почитателей своей откровенностью. Учитывая столь быстрое примирение, кажется совершенно неясным, зачем изначально актеры решили вынести сор из избы и рассказать всему свету о своих проблемах. Более того, к чему было выставлять обычные разногласия в свете надвигающегося развода? В результате, поклонники хоть и обрадовались, что у Агаты и Павла все хорошо, однако высказали свое недовольство их поведением, заподозрив в черном пиаре и в грязной игре с чувствами миллионов почитателей.

«Зачем было сор из избы выносить? Непонятно. Ну поругались, с кем не бывает, может даже разъехались на недельку. Зачем трепать об этом по всем углам?» «Любят они вокруг себя интернет поднимать. Как могут себя пиарят, а мы верим и переживаем. Чувствую себя обманутым» «Что за игры? Цирк какой-то разыграли, из всех дураков сделали» «Я, конечно, рада, что у них все снова хорошо. Но. Зачем это было нужно, они же сами и сделали этот скандал! К чему?» «Ого, не прошло и года. Шумиху подняли, да и все. Какое разочарование. А казались приличными людьми»

К слову, поклонники и в самом деле всерьез приняли сообщение о возможном разводе и терялись в догадках, что же стало причиной разлада в звездной семье. Самой популярной версией, оказалось, как водится, присутствие «третьего», и в разлучницы даже записали актрису Ильяшенко, с которой в то время работал Павел Прилучный. Впрочем, нерадивый супруг был возмущен нападками на свою коллегу и не преминул вступиться за Лукерью, развеяв все домыслы о своих изменах.