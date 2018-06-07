Жители Тайбэя предпочитают покупать праздничные цзунцзы на рынке «Наньмэнь»

Тайбэй, 6 июня / Синьхуа / — За несколько дней до китайского праздника Дуаньу повсюду на рынках и в магазинах Тайбэя /Тайвань/ можно увидеть рекламу о приготовлении на заказ цзунцзы — традиционного праздничного кушанья из клейкого риса, завернутого в бамбуковые листья. Однако многие предпочитают покупать цзунцзы на рынке «Наньмэнь» у надежных продавцов.

"Наньмэнь" — известный старый рынок Тайбэя, где немало лотков, торгующих цзунцзы уже в течение 6-7 лет. Здесь можно приобрести хучжоуские, гуандунские, а также всевозможные тайваньские цзунцзы.

Тайбэй, 6 июня /Синьхуа/ — За несколько дней до китайского праздника Дуаньу повсюду на рынках и в магазинах Тайбэя /Тайвань/ можно увидеть рекламу о приготовлении на заказ цзунцзы — традиционного праздничного кушанья из клейкого риса, завернутого в бамбуковые листья. Однако многие предпочитают покупать цзунцзы на рынке «Наньмэнь» у надежных продавцов.

"Наньмэнь" — известный старый рынок Тайбэя, где немало лотков, торгующих цзунцзы уже в течение 6-7 лет. Здесь можно приобрести хучжоуские, гуандунские, а также всевозможные тайваньские цзунцзы.

Тайбэй, 6 июня /Синьхуа/ — За несколько дней до китайского праздника Дуаньу повсюду на рынках и в магазинах Тайбэя /Тайвань/ можно увидеть рекламу о приготовлении на заказ цзунцзы — традиционного праздничного кушанья из клейкого риса, завернутого в бамбуковые листья. Однако многие предпочитают покупать цзунцзы на рынке «Наньмэнь» у надежных продавцов.

"Наньмэнь" — известный старый рынок Тайбэя, где немало лотков, торгующих цзунцзы уже в течение 6-7 лет. Здесь можно приобрести хучжоуские, гуандунские, а также всевозможные тайваньские цзунцзы.

Тайбэй, 6 июня /Синьхуа/ — За несколько дней до китайского праздника Дуаньу повсюду на рынках и в магазинах Тайбэя /Тайвань/ можно увидеть рекламу о приготовлении на заказ цзунцзы — традиционного праздничного кушанья из клейкого риса, завернутого в бамбуковые листья. Однако многие предпочитают покупать цзунцзы на рынке «Наньмэнь» у надежных продавцов.

"Наньмэнь" — известный старый рынок Тайбэя, где немало лотков, торгующих цзунцзы уже в течение 6-7 лет. Здесь можно приобрести хучжоуские, гуандунские, а также всевозможные тайваньские цзунцзы.

Тайбэй, 6 июня /Синьхуа/ — За несколько дней до китайского праздника Дуаньу повсюду на рынках и в магазинах Тайбэя /Тайвань/ можно увидеть рекламу о приготовлении на заказ цзунцзы — традиционного праздничного кушанья из клейкого риса, завернутого в бамбуковые листья. Однако многие предпочитают покупать цзунцзы на рынке «Наньмэнь» у надежных продавцов.

"Наньмэнь" — известный старый рынок Тайбэя, где немало лотков, торгующих цзунцзы уже в течение 6-7 лет. Здесь можно приобрести хучжоуские, гуандунские, а также всевозможные тайваньские цзунцзы.