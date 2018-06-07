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«Росинжиринг» запустит производство хлебопекарной продукции
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«Росинжиринг» запустит производство хлебопекарной продукции 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Петербуржская компания «Росинжиринг», которая активно развивается в отросли строительства и проектирования, запускает новую ветвь развития, в скором времени они планируют занять твёрдую позицию и возвести завод по производству хлебопекарных смесей.
На данный проект уже есть около 600 миллионов инвестиционных средств.
Предприятие будет выпускать продукты сухого брожения, а также различные закваски, запарки и т.д Немного позже в производство запустят кондитерские смеси и диетические продукты.
Завод планирует выпускать около 20 тысяч смесей в месяц. Сумма, которая выделена для проекта окупится только спустя пять лет
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