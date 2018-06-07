В Волгограде распустились розы: смотрите по-настоящему цветущий фоторепортаж

В Волгограде зацвели розы. Каждый раз, как впервые — красиво и радостно.

Роза — самый популярный цветок для торжеств и свадебных букетов

Одно из лучших украшений города — цветы. Регионы с более холодным климатом могут только мечтать о таком — розы на улицах, повсюду. Разных цветов и оттенков, разнообразных ароматов и махровости. Кажется, некрасивых роз не бывает. И вновь хочется любоваться ими, вдыхать аромат, фотографировать на память, на долгую зиму.

Сейчас в мире насчитывается несколько тысяч сортов роз Для тех, кто в спешке пробегает мимо клумб и не может выращивать розы дома или в саду, мы подготовили фоторепортаж из вдохновляющих снимков волгоградского фотографа Олега Чеботарева.

В России роза появилась в XVI веке, а массовое распространение получила при Екатерине II Острые шипы не спасают розы от некоторых видов оленей — животные с удовольствием поедают их Считается, что человек, регулярно вдыхающий аромат розы, становится более спокойным и доброжелательным

Розы любят яркое освещение. При недостатке света цветут слабо или не цветут совсем

Большинство роз теплолюбивы, но есть виды, способные расти в суровом климате

Уильям Шекспир был неравнодушен к розам — в его произведениях они упоминаются более 50 раз Розы используются не только в парфюмерии, но и в кулинарии. Из роз готовят джем, мармелад и чай Больше всего роз по всему миру продается на День святого Валентина — более 3 миллионов

Французы считаются лучшими в мире розоводами, голландцы — лучшими продавцами, а болгары — непревзойденными производителями розового масла

Роза-старожил растет в Германии, рядом с Хильдесхаймским собором. Считается, что этому розовому кусту не меньше 400 лет Самый маленький цветок розы сорта Си меньше рисового зернышка

Роза — очень популярное женское имя в англоязычных странах

На протяжении сотен лет роза считается символом любви и страсти