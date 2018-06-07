Век с хвостиком. Кузбасские долгожители пережили 2 войны и даже своих детей

В Кузбассе насчитывается 9227 человек, отметивших 90-летие. Они официально считаются долгожителями. При этом 1140 человек 90-летний рубеж перешагнули уже в 2018-м. А 17 человек отпраздновали 100-летний юбилей. Как живут самые пожилые кузбассовцы, выясняла корреспондент « АиФ в Кузбассе».

Из алтайских деревень

В рейтинге долгожителей нашей области на третьем месте самый старый мужчина в Кузбассе Алексей Павлович Оборин. Ровеснику Первой мировой войны 25 февраля исполнилось 104 года. Родился он в селе в Алтайском крае, а в Новокузнецк его семья переехала в 1930 г. — тогда в городе развернулась грандиозная стройка Кузнецкого металлургического комбината. На комбинате после окончания кулинарного техникума Алексей работал в столовой. На КМК же познакомился с будущей женой, но и года не прожил с молодой супругой, как началась война. Всю Великую Отечественную войну он прошёл командиром отделения связи. Рассказывает, что, будучи связистом, на день раньше узнал новость о победе — «подслушал» у англичан. После войны фронтовик окончил монтажный техникум и вернулся на комбинат, где трудился до пенсии.

Супруги Оборины воспитали трёх детей, двух внуков и двух правнуков, прожили вместе 44 года. После смерти жены Алексей Павлович не думал, что долго проживёт. А на 86-м году жизни счастье вновь улыбнулось ветерану: в доме отдыха он встретил нынешнюю супругу Надежду Семёновну.

На втором месте среди долгожителей Федора Никитична Николаенко, в августе ей будет 110 лет. Она тоже «из деревенских», родилась в Алтайском крае, в 1934 г. переехала в Кузбасс — пос. Байзенгол Таштагольского района, там 20 лет проработала дояркой в колхозе. А в Новокузнецке живёт с 1979 г. Федора Никитична родила и воспитала троих детей, но, к сожалению, двоих детей она пережила.

«Наш раритет»

Евдокия Тимофеевна Третейкина — старейшая жительница Кузбасса. Она родилась 9 января 1905 г — в день Кровавого воскресенья. Уроженка белорусской деревни, она с детства привыкла к тяжёлому труду в поле. Своё личное счастье женщина встретила, по меркам прошлого века, поздно: во время войны у деревенского фельдшера погибла жена, на руках остались трое детей, младшему из которых было всего два года. Им Евдокия стала мамой. В браке родился общий ребёнок, но он вскоре умер, не вынес холода и голода в оккупированной немцами деревне Белоруссии.

В Новокузнецк Евдокия Тимофеевна с мужем переехали вслед за младшим сыном Иваном: тот отслужил в армии и поехал на всесоюзную стройку Западно-Сибирского металлургического комбината . На новом месте женщина устроилась санитаркой в городскую дезостанцию, где отработала 20 лет.

Сейчас бабе Дуне 113 лет, в семье называют её в шутку «наш раритет». У Евдокии Тимофеевны, пережившей мужа и двух детей, шесть внуков, семь правнуков и восемь праправнуков. Будучи в довольно преклонном возрасте сама хозяйничает, не хочет быть обузой для других. «Хочу умереть на ногах», — постоянно говорит она.

Уникальной долгожительницей из Кузбасса недавно заинтересовались зарубежные учёные-геронтологи. Однако родные бабы Дуни не хотят подвергать её испытаниям долгими перелётами. Сама же она считает, что жить в ладу с Богом и соблюдать посты — вот секреты её долголетия.