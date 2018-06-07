Семья биологов спасает медвежат-сирот

В 1985 году семья биологов искала место, где они смогли бы выхаживать и возвращать в природу брошенных медвежат. Валентин и Светлана Пажетновы обосновались в деревне Бубоницы, которая расположена в Тверской области. В дали от цивилизации они основали свой Центр помощи медвежатам. За долгие годы работы им удалось спасти 220 детенышей. Двух из них этой зимой нашли в коробке у мусорки в Новой Москве.

Биологи рассказали, что мишки становятся сиротами по разным причинам. Часто их маму убивают охотники или маму-медведица уходит сама, испугавшись какого-нибудь шума. Тут действует инстинкт самосохранения. Бывает и так, что медвежат подбрасывают в цирк или в ветклинику. «На охоте медвежат часто давят собаки», — рассказал сын Валентина Сергей. Он пояснил, что недавно им пришлось спасти медвежонка, который пострадал из-за собак. «Ему требовалось хирургическое вмешательство — мы позвонили друзьям-ветеринарам в Москву и договорились, что если в течение четырех-пяти часов малыш выживет, они стартуют сюда с мобильной операционной. Анестезиологи и хирурги домчались до нас за пять часов», — поделился мужчина.

маленький медвежонок / фото: EG.ru , семьи ПАЖЕТНОВЫХ и Руслана ВОРОНОГО

Сейчас семья биологов выхаживает семерых медвежат. Им удавалось спасти даже детенышей, которым было всего сутки от роду. Они весили не больше 500 граммов. По словам Пажетновых, детки медведей очень беспомощные первое время: не слышат, не видят и почти без меха на теле. Одна из их подопечных попала в Центр, когда была сильно истощена. Им пришлось много времени поить ее коровьим и козьим молоком, а также давать детские разные детские смеси. Когда к ним попадают совсем маленькие медвежата, то их поят молоко для щенков — по составу оно максимально близко к медвежьему. «У нас оно не продается, заказываем в США. Кормим „ребят“ каждые два часа», — рассказал Сергей EG.ru.