Самые жаркие модели в бикини похвастались первым загаром

На первом месте нашего списка самых красивых жительниц Новосибирска — 26-летняя Виктория Ковтунович. Недавно известный мужской журнал проводил конкурс «Горячая сотня самых сексуальных девушек России». Вика в нем участвовала, однако в топ-100, увы, не попала, что мы считаем незаслуженным. Согласитесь, у редакторов журнала явная близорукость. У Виктории идеальные параметры — 90/60/90. «Правда, сейчас, после зимы объем талии 62 сантиметра, — шутит девушка, — но это поправимо».

Вторая в нашем топе — новосибирская модель Анастасия Серебрянская. «Мне хочется показать, что в Новосибирске, а не только в Москве, есть красивые девушки. В этом году участвовала в разных конкурсах красоты. Параллельно занимаюсь своим бизнесом», — рассказала Анастасия Серебрянская. Настя — свободная девушка, и может позволить публиковать смелые фото. «У меня нет парня, и ревновать меня некому, я пережила довольно болезненный развод и сейчас не хочу ни с кем заводить отношения», — заявила брюнетка.

Третья — жена голкипера «Сибири», красавица Анна Красикова. «Насытившийся» льдом страж новосибирских ворот вместе с супругой провел отпуск в Доминиканской Республике. Яркая блондинка покорила своей красотой не только все местные пляжи, но и местных жителей.

Уроженка Новосибирской области, 22-летняя сексуальная блондинка Вероника Мурашкина, уверенно занимает четвертое место. В прошлом году сибирячка была замечена на страницеах популярного мужского журнала Playboy. По словам девушки с ангельской внешностью, ее фото постоянно появляются в мужских и не только печатных изданиях. «Я снималась для многих изданий, — продолжает Вероника. — А если говорить о журналах для мужчин, то кроме съемок в Playboy, фотографировалась для журналов „Колесо“, „Мото“ и Quattroruote. Другие названия я уже и не помню».

Пятая строчка — Яна Дубник. Эта девушка является одной из самых востребованных в мире новосибирских моделей. В апреле Яна украсила обложку американского журнала Fort Lauderdale. Журнал выходит в одноименном курортном городе, который называют «американской Венецией». «Я очень понравилась издателям, и они выбрали меня для обложки, — сообщила VN.ru новосибирская красавица. — Журнал, как и город, называется „Форт Лодердейл“. Съемки проходили в Майами, где сейчас я и живу».

Следующая в топ-10 — обладательница титула «Леди Сибири-2017» 27-летняя представительница Новосибирска Ульяна Артамонова. «Я человек с очень активной жизненной позицией, — говорит самая красивая сибирячка прошлого года. — Активно участвую в жизни своего города и делаю красивыми многих женщин, так как я стилист-визажист. По образованию юрист, но нашла себя в другой профессии и очень уверенно чувствую себя в индустрии красоты».

Седьмое место — модель и удивительная красавица Елизавета Знагован. Она 15 лет профессионально занимается танцами, обладает титулами «Мисс Новосибирск International-2015», «Мисс НГУЭУ 2014», «I-Вице мисс Европа плюс 2015». «Обучалась по специальности „Гостиничное дело“, — говорит красотка. — Являюсь специализированным педагогом, учу детишек танцевальному искусству и работаю моделью агентства Elite Stars».

Восьмая — Лидия Молодцова . Год назад она представляла Новосибирскую область на конкурсе «Мисс Россия» и завоевала титул «Мисс зрительских симпатий». За нее проголосовало наибольшее количество россиян. Лида учится на факультете «Политика и международные отношения». Одним из важнейших занятий в ее жизни является изучение иностранных языков. Помимо этого, девушка интересуется модельной сферой, является моделью Elite Stars.

На девятом месте обладательница идеальной фигуры и неоднократная победительница в категории фитнес-бикини свыше 172 сантиметров Елена Поддубецкая. Недавно девушка необычно отметила 32-летие. Она надела купальник и прошлась по улицам, цокая каблуками. ДТП удалось избежать. «Это был выходной и мой день рождения. Синоптики обещали жару. Как говорится, все сложилось, — рассказала VN.ru Елена Поддубецкая. — Многие в этот день уехали из города на дачу, поэтому очевидцев было мало. Забавно, что почти все прохожие, увидев меня, доставали мобильные телефоны и начинали снимать».

И, наконец, десятое и самое жаркое место в топ-10 по версии VN.ru заняла 21-летняя «Королева университетов» и студентка факультета гуманитарного образования СибГУТИ Аделина Долгих. Кстати, девушка уверена, что победить в студенческом конкурсе ей помогло кольцо-талисман. Мы в этом сильно сомневаемся — никакого талисмана Аделине с ее формами и красотой не нужно.