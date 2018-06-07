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Челябинцы отметят всемирный день вязания
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Челябинцы отметят всемирный день вязания 

АиФ 40 минут назад
Фото: АиФ
Челябинцы отметят всемирный день вязания 9 июня выставкой и мастер-классами, сообщают в пресс-службе Публичной библиотеки.
Во вторую субботу июня мастера продемонстрируют свои работы, выполненные спицами и крючком, а также научат всех желающих обращаться с этими инструментами. Библиотека в свою очередь подготовит для гостей праздника литературу, посвящённую вязанию. Праздник продлится с 13 до 17 часов.
Напомним, в прошлом году возле Публичной библиотеки провели фестиваль ярнбомбинга: вязаными полотнами «одели» ветви растущих поблизости деревьев, а также скамейки и фонарные столбы.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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