«АиФ» отпраздновал День города вместе с иркутянами

На бульваре Гагарина у памятника Александру III в этот день с самого утра в режиме нон-стоп шла зарядка с фитнес-клубами и спортивные состязания среди самых сильных, выносливых и смелых. На сцене выступили иркутские коллективы, а также знаменитый рэпер — Люксор. Здесь же иркутяне могли посетить дегустационные площадки, поучаствовать в мастер-классах и получить абсолютно бесплатно эксклюзивные справочники, созданные издательским домом «АиФ». А заодно ответить на вопрос корреспондента газеты о том, что нравится читателям в « Аргументах и фактах » и что бы они хотели видеть в следующих выпусках.

— Газету мы очень любим. Прежде всего, потому что в ней затрагиваются серьёзные проблемы. Она у нас ассоциируется с честностью, правдивостью и оперативностью. Любим читать советы. Желаем газете процветания и популярности!

«Хотелось бы добавить статей, посвящённых детским и социальным проблемам. А так всё замечательно, вы освещаете события города, и главное — всё вовремя».

Анатолий Фёдорович Буданаев:

«Я бы добавил статей про автомобильную промышленность, именно российскую, ведь, к сожалению, про неё мало кто пишет».

Лариса Бронникова:

«Эта газета самая правдивая, насыщенная информацией и в то же время компактная. В ней нет расплывчатых статей, всё очень чётко. Это одна из немногих газет, которая идёт через поколения: её читают мои родители (моей маме 82 года), читаю я, а теперь и моя дочь. Хочу добавить, что мне очень надоела различная жёлтая пресса!»

Жанна Лончакова:

«Читаю «АиФ» много лет, в основном про политику. «АиФ» — это одна из немногих газет, которая говорит правду. В ней много различных консультаций для граждан, но хотелось бы, чтобы была конкретно колонка, посвящённая изменениям в законах и ЖКХ, — для пенсионеров. Главное, чтобы она была написана простым языком».

Эльман Сафаров:

«Модная газета. В ней самые оперативные новости. Хотелось бы только добавить мировых событий».

Вера Владимировна Чувашова:

«Газета объясняет сложные правовые вопросы доступным языком, для обычных людей, которые не осведомлены в каких-то вопросах. Таких еженедельников, как «АиФ», которые выходят 40 лет, осталось немного, а значит, он достоин называться настоящей газетой!»

Александр Распопин:

«Люблю читать ответы на вопросы. Для меня самый интересный — вкладыш «Аргументы и факты в Восточной Сибири», с большим интересом слежу за публикациями о Байкале и на различные исторические темы. Убрал бы, конечно, рекламу, а на её место поставил больше политической аналитики».