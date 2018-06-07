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Дети порадовались смерти матери в некрологе и взбесили общественность
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Дети порадовались смерти матери в некрологе и взбесили общественность 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
В газете Redwood Falls Gazette был опубликован некролог об умершей 80-летней Кэтлин Демлоу из Миннесоты. Его автор прямо завил, что со смертью Демлоу мир станет лучше, чем вызвал негодование общественности и пользователей сети, пишет MPR News.
Всего в шести предложениях автор некролога смог составить ее портрет, способный вызвать неприязнь к женщине. «Кэтлин Демлоу (Шунк) родилась 19 марта 1938 года в городе Вабассо у Джозефа и Гертруды Шунк. Она вышла замуж за Денниса Демлоу в церкви святой Анны города Вабасо в 1957 году. У нее родилось двое детей — Джина и Джей. В 1962 году она забеременела от брата своего мужа, Лайла Демлоу, и переехала в Калифорнию. Она бросила своих детей, Джину и Джея, которых дальше воспитывали в городе Клементс ее родители, мистер и миссис Шунк», — подчеркивается в некрологе.
В финале посмертного материала говорится, что женщина скончалась 31 мая в Спингфилде и «теперь предстанет перед высшим судом». «Джина и Джей не будут по ней скучать и понимают, что этот мир стал лучше без нее», — заключает автор некролога. Предположительно им стал кто-то из детей Демлоу.
После публикации читатели издания начали обращаться в редакцию с заявлениями о недопустимости подобных заметок. «Покойные заслуживают приличного и уважительного отношения», — написал в редакцию возмущенный читатель. Сотрудники газеты признались, что большинство из них, включая главного редактора, были против обнародования подобного, но им пришлось согласиться, поскольку родственники Демлоу поступили по всем правилам и оплатили материал.
По поводу некролога высказался один из родственников умершей, Дуайт Дехллоу. Он заявил, что описанное в газете — правда, однако заметка не передает сожаления, которая Демлоу испытывала при жизни за ошибку, совершенную 60 лет назад, пишет Star Tribune.
Публикация вызвала скандал в рядах местного журналистского сообщества. На предмет этичности заметки высказался популярный сайт, посвященный некрологам, Legacy.com. Журналисты расспросили представителя Миннесотской газетной ассоциации, может ли последовать наказание за подобные высказывания об умершем, однако тот объяснил, что ничего противозаконного в материале нет.
Пользователи Twitter также бурно отреагировали на публикацию Redwood Falls Gazette. Мнения микроблогеров разделились. Одни сочли, что газета поступила правильно, поскольку каждый должен иметь право опубликовать некролог за деньги. Другие настаивали на несправедливости материала, поскольку сторона, которую могли оклеветать, не имеет возможности ответить.
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