Помолодевшая Алена Свиридова стала звездой «Кинотавра-2018

55-летняя певица выглядит просто потрясающе.

Алена Свиридова — нечастый гость светских мероприятий. Поклонники видят ее, в основном, на концертах или в телеэфирах. Поэтому на одной из вечеринок «Кинотавра» ее появление просто потрясло зрителей. Во-первых, выглядела она вдвое моложе своего паспортного возраста. А во-вторых, звезда в очередной раз доказала, что она — одна из самых красивых и стильных женщин нашей эстрады.

«Кинотавр-2018»

Элегантный, но в то же время игривый черный комбинезон с зауженными штанинами подчеркивал стройную фигуру Свиридовой. А нарочито небрежная «пляжная» укладка и естественный макияж добавляли ее образу свежести.

Кстати, Алена знает, как привлечь к себе внимание на красной дорожке. Ведь и в прошлые годы ее образы на «Кинотавре» признавали самыми эффектными. И можно заметить, что платьям она предпочитает более оригинальные аутфиты. На том же фестивале в 2015 году она тоже появилась в комбинезоне — ярко-желтом, атласном, с внушительным декольте. И сразу же была признана самой яркой звездой вечера.

«Кинотавр-2015»

Ну, а секрет красоты и молодости Свиридовой прост, и она уже раскрывала его в интервью: позитивное отношение к миру.

«Это самое главное, иначе у женщин появляется недовольное выражение лица, которое они уже не контролируют. А оно прибавляет пару десятков лет. И постоянное развитие. Мне постоянно хочется узнавать что-то новое, чему-то учиться. Сейчас я осваиваю виндсерфинг. Правда, не совсем удачно: получила удар мачтой по голове. Полезла в ветреную погоду, не удержала парус и теперь хожу с шишкой. Но это хорошо. Травма пройдет, а опыт бесценен», — рассказывала певица.

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