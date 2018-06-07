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«Золотое яблоко» незаконно приглашало челябинцев на День рождения
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«Золотое яблоко» незаконно приглашало челябинцев на День рождения 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В антимонопольную службу с жалобой на парфюмерный супермаркет «Золотое яблоко» обратилась жительница Челябинска. Ей на телефон пришло рекламное СМС. Женщину приглашали на День рождения магазина и обещали скидки до 40%, подарки и звездных визажистов.
При этом согласия на получение такой рассылки челябинка не давала. УФАС усмотрело в действиях компании нарушение закона о рекламе. Сейчас антимонопольщики готовят материалы для возбуждения административного дела.
«ФедералПрес» напоминает, что ранее в центре рекламного скандала оказался чиновник челябинской администрации — начальник управления по торговле и услугам города Сергей Березуев. В одном из глянцевых журналов появилась публикация «Ближе к телу». В ней написано, что представитель мэрии «прогулялся по бьюти-студиям и модным салонам и теперь раскрывает все секреты весеннего преображения».
В материале чиновник расхваливает ряд челябинских компаний. Например, в части статьи, посвященной спа-процедурам, приводится следующая цитата: «Теперь чувствую себя обновленным! Советую каждому заканчивать свой рабочий день в Buta-spa».
Меж тем закон о рекламе запрещает указывать на то, что объект рекламирования одобряется органами власти или их должностными лицами.
Фото: pixabay.com
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