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В Минской области планируют открыть производство детского питания
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В Минской области планируют открыть производство детского питания 

ИнформУпак 53 минуты назад
Представители ООО «ЛВЛ Эволюшн» сообщают, что под создание этого предприятия уже выделен участок размером в 3 га. На сегодняшний день завершена работа над проектной документацией и проходит общественное обсуждение проекта. Замечания, предложения и комментарии, касающиеся его реализации, принимаются до 30 июня текущего года. Инвесторы рассчитывают, что осенью на площадке в дер. Станьково начнутся строительные работы, а введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2020 год.
Проектом предусмотрено создание производственных мощностей по выпуску разнообразных пюре и соков, расфасованных в стеклянную и металлическую упаковку, а также в TetraPak и Gualapack. Все продукты будут реализовываться под торговой маркой «Ложка в ладошке». Ожидаемые объемы выпускаемой продукции пока не озвучиваются.
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