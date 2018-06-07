В Минской области планируют открыть производство детского питания

Представители ООО «ЛВЛ Эволюшн» сообщают, что под создание этого предприятия уже выделен участок размером в 3 га. На сегодняшний день завершена работа над проектной документацией и проходит общественное обсуждение проекта. Замечания, предложения и комментарии, касающиеся его реализации, принимаются до 30 июня текущего года. Инвесторы рассчитывают, что осенью на площадке в дер. Станьково начнутся строительные работы, а введение объекта в эксплуатацию запланировано на 2020 год.

Проектом предусмотрено создание производственных мощностей по выпуску разнообразных пюре и соков, расфасованных в стеклянную и металлическую упаковку, а также в TetraPak и Gualapack. Все продукты будут реализовываться под торговой маркой «Ложка в ладошке». Ожидаемые объемы выпускаемой продукции пока не озвучиваются.