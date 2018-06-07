Рисунки белоруски Воли Кузьмич украсили португальскую упаковку

По словам Воли Кузьмич, она очень любит персонифицировать свои иллюстрации, делая их эмоциональными и характерными. Именно такими получились рисунки, над которыми она работала 2-3 года тому и которые впоследствии появились на упаковке португальских продуктов.

Компания Sidul оценила высокий уровень исполнения иллюстраций и приобрела лицензию на их использование. При этом, сама Воля Кузьмич не догадывалась, на каких именно продуктах они будут использоваться. Между тем, в кофейнях Португалии оригинально оформленные пакетики сахара пользуются повышенной популярностью и, зачастую, используются в качестве своеобразных сувениров.