Что кричали славянкам во время родов

В Древней Руси женские роды были обставлены множеством обрядов и окружены множеством суеверий. Особое внимание при этом уделялось различным криками, заговорам и даже молчанию.

Например, беременная женщина не имела право громко разговаривать, петь, смеяться и уж тем более ругаться или скандалить — все это, считали язычники, могло нанести вред как младенцу, так и матери.

Не отзывайся и не оглядывайся

Ни в коем случае беременной женщине нельзя было оглядываться на окрики, если она не была уверена, что её окликает знакомый человек. Древние славяне думали, что в этот период женщина особенно уязвима, и её могут «заморочить», то есть навести морок злые демоны или сглазить завистливые люди.

Беременную женщину следовало потихоньку окликать трижды, чтобы она точно знала, что её кличет человек, а не бесы. А если ей снилось, что кто-то окликает, следовало срочно идти к знахарке, ведь такой сон считался показателем того, что беременная больна.

Крик как повеление

Во время родов поведение людей, окружавших будущую мать, менялось. Крик становился как бы побуждением к родам, стимулом к появлению нового человека на свет. Причём, матери по-прежнему не разрешалось кричать, пусть даже и от невыносимой боли, а вот окружающим кричать было не только можно, но и положено.

Суеверий было много

Чтобы роды прошли быстро и без осложнений, в доме чисто убирались и переворачивали все корыта, очевидно, таким образом как бы призывая женщину родить. У роженицы распускали волосы и покрывали голову белым платком («Суеверия и предрассудки крестьян Воронежской губернии» Хрестоматия).

А для того, чтобы роды были лёгкими, женщина, которой следовало вскоре родить, могла перед родами «навещать» мертвеца — то есть посещать дом, где лежал покойник. А чтобы это оказало на неё благотворное влияние, следовало при таком посещении расстегивать ворот рубахи.

Громче кричишь — больше сыновей родится

В Полесье если муж роженицы хотел сына, то он должен во время родов должен был бегать вокруг дома и громко кричать: «Сын!». Самые ретивые залезали на крышу дома и кричали оттуда, надеясь таким образом воздействовать на пол ребёнка, появляющегося на свет.

Причём эти крики были окончанием особого обряда, который начинался ещё во время свадьбы, когда родственники молодых в первую брачную ночь должны были под дверью выкрикивать пол будущего ребёнка.

Если дети рождались «в сорочке», то есть в околоплодном мешке, то суеверные крестьяне считали, что такой ребёнок может каким-то невообразимым образом переродиться в демона. А чтобы этого не произошло, отцу младенца следовало тот час бежать в ближайшую церковь и там трижды во весь голос крикнуть заговорные слова о том, что у него ребёнок — ангел.

Крик как призыв к младенцу

Если роды затягивались, и роженица начинала испытывать мучения, следовало встать под окно и кричать, что есть силы: «Чего это вы там так долго копаетесь?» Причём, делать это должны были совершенно посторонние мужчины.

А если дело было совсем плохо, то нужно кричали«Пожар!» (И. А Седакова «Крик в поверьях и обрядах, связанных с рождением и развитием ребенка»).

Очевидно, что малограмотные крестьяне надеялись, что младенец услышит их крики, и роды быстрее завершатся.

Первый крик — сигнал о новой жизни

Очень важное значение придавалось первому крику ребёнка, который нужно было вызвать как можно скорее. По этому крику судили о здоровье младенца, продолжительности его жизни и даже о характере.

Если дитя не кричало, то его не просто шлепали, стимулируя к крику, а опускали попеременно в холодную и тёплую воду или начинали колдовать с последом, который был как бы двойником младенца: грели в печи и даже натирали водкой. Разумеется, никакого врачебного эффекта это не несло — действия были, скорее, ритуальными.

Крик младенца был важен: он был сигналом появления жизни, нарушением молчания, которое в этом случае символизировало смерть: «живой кричит, а умерший молчит». Крики говорили о том, что женщина наконец разрешалась от бремени, а в семье становилось на одного человека больше.

Имя ребёнка кричали лишь после крестин

О поле ребенка и о его имени сразу после родов предпочитали молчать; имя нового члена семьи с криком разносили по улицам села только после того, как его крестили в церкви.

После принятия на Руси православия на смену суевериям пришла молитва Пресвятой Богородице, которую могли читать в доме роженицы родственники, а короткую молитву Богородице твердила во время родов и сама повитуха и даже роженица.

Все надеялись на помощь, которую может оказать Небесная Царица, и чем хуже обстояли дела, тем громче и горячее лилась молитва верующих людей к Богу.