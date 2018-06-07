Суицид: почему люди добровольно уходят из жизни

Наталья Ремиш // Фото: Диляра Рамазанова — Если вы решите почитать о суициде, то практически везде наткнётесь на число шесть. Шесть человек. Этих людей называют survivor suicide loss, то есть «выжившие после потери родственников в результате суицида». Когда кто-то добровольно уходит из жизни, остаётся как минимум шесть человек, которым эта смерть нанесла глубокую травму. Они заботились, любили и теперь проходят все круги ада, год за годом задавая себе вопросы, на которые невозможно получить ответ.

В моей семье было два суицида. С первым я столкнулась в глубоком детстве, когда мне было девять лет, второй произошёл сравнительно недавно.

Тогда мне, девятилетнему ребёнку, было непонятно, как такое могло произойти. Ведь жизнь настолько прекрасна, что лишать себя этого удовольствия просто странно. Однако куда более сильную боль мне приносила мысль, что близкий, родной мне человек самостоятельно принял решение нас бросить. Его забрала не болезнь, не тюрьма, не несчастный случай. Он ушёл сам. Ушёл в никуда.

«Почему?» — это вопрос преследует родственников погибшего. Наверное, самое тяжёлое в этом — невозможность «передать» вопрос дальше. Передать тому, кто ушёл. Навечно повисшее в воздухе «почему» так и не находит ответа. Фото: shutterstock.com Прокручивая в голове последние ссоры и брошенные в порыве злости слова, мы боимся, что именно мы оказались причиной суицида. В семье начинаются взаимные обвинения и борьба с ощущением предательства. Как он/она мог (ла) так поступить? Со мной, с детьми, с родителями? Почему он оставил нас одних разбираться со всем этим? Злость по отношению к близкому сама по себе травматична, иногда она переходит в ненависть, которая остаётся с человеком на многие годы. Злость становится одним из ключевых чувств. Принятие случившегося приходит после шока, отрицания, торга с самим собой, тоски. И этот путь может быть растянут на всю жизнь.

Смерть — это всегда боль оставшихся. Друзьям бывает трудно поддерживать семью, в которой произошло самоубийство. Практически невозможно найти слова, которые были бы кстати. Когда человек уходит из-за длительной болезни, то звучат слова: «Ему там лучше, он отмучился». Если человек уходит резко, неожиданно, в результате несчастного случая или сердечного приступа, его вспоминают с теплотой — говорят о том, как долго он мог ещё жить и каким прекрасным человеком был. Однако что говорить тем, чей близкий ушёл по собственной инициативе, оставив родителей, мужа/жену или детей? Люди, которые пережили суицид, чувствуют себя одиноко и изолированно. Суицид окружён молчанием и стыдом. Родственники погибшего испытывает боль потери, но не чувствуют себя вправе об этом говорить.

Суицид — это акт насилия по отношению к самому себе. Человек уходит и оставляет после себя агрессию. Родственники погибшего вынуждены проходить множество неприятных процессов: иметь дело с полицией, давать показания. Но даже когда все формальности соблюдены, начинается череда драматических переживаний. Бросился человек с моста, напился таблеток или повесился — это всё, так или иначе, связано с местом происшествия. Место и воспоминание о нём, физическое пространство остаются в памяти навсегда. Родственники снова и снова прокручивают в голове момент смерти или моменты перед смертью, пытаясь найти ответы на вопросы: «Почему?», «Что я сделал не так?», «Как я не заметила, что к этому идёт?» Фото: shutterstock.com Эти вопросы сваливаются камнем на плечи ближайших родственников — родителей, супругов и детей. Уставшие от невыносимого груза, они пытаются переложить его на других. Так начинаются взаимные обвинения. Злость становится одним из ключевых чувств. Злость на себя за то, что не смог разглядеть проблему, злость на близких за то, что не были внимательными, злость на других за то, что задают вопросы, или за то, что, наоборот, молчат.

Навязчивый вопрос «почему?» начинает звучать и от окружающих. Друзьям и знакомым важно найти объяснение тому, что произошло. На ответ «не знаю» мы получаем следующую порцию вопросов, в которых уже сквозит прямое обвинение: «Что значит „не знаешь“? Вы же вместе жили. Ты что не видела / не видел? Как можно было до такого довести?»

Люди, которые пытались совершить самоубийство, но выжили, рассказывают, что основная цель их поступка была не в том, чтобы оборвать жизнь — нет, они хотели остановить боль. Находясь в суицидальной депрессии, они переживали настолько сильную эмоциональную травму, что жизнь для них стала бессмысленной. Ощущение беспомощности не даёт выработать внутренние силы для того, чтобы остановить болезненные ощущения.

До момента принятия решения о самоубийстве многие люди не могли себе представить, что подобные мысли когда-нибудь придут им в голову. Фото: shutterstock.com Почему же люди всё-таки заканчивают жизнь самоубийством

Я задала этот вопрос Ольге Эрнстовне Калашниковой , психотерапевту, заведующей кафедрой неклассической суицидологии Института организационной психологии. Ольга Калашникова: «Этот вопрос не имеет однозначного ответа, нет единой причины. Это процесс, причём процесс, который протекает долго. Возможно, ещё с детства тянется какая-то предрасположенность, которая в сочетании с воспитанием и другими триггерами приводит к подобному поступку.

Только сейчас мы говорим о неких невидимых глазу предрасположенностях, которые скрыты глубоко внутри. Так что, по сути, мы все уязвимы. Но есть два фактора, которые, грубо говоря, это определяют:

Особенности нервной системы, особенности протекания нервных импульсов. Нет универсального фактора, который делает нас адаптированными, „вписанными“ в любую культурную и социальную среду, однако есть факторы, которые влияют на нашу жизнь. Ребёнок рождается с багажом, данным ему природой, а именно — с определённой степенью сензитивности, чувствительности, психологической реактивности и степенью того, с какой скоростью различные впечатления, звуки, прикосновения отражаются на его поведении. То есть степенью импульсивности, под которой мы понимаем способность действовать необдуманно и быстро.

Помимо биологической части есть психологическая. Мы рождаемся и сразу включаемся в социальную жизнь. Если в биологии есть гены, то в социальной жизни есть мемы. Однако они не совсем такие, как в Интернете. По сути, это некие концентрированные представления о том, что хорошо, а что плохо, как хорошо действовать, а как плохо, бесполезно, вредно, стыдно и разрушительно. Это устойчивые стереотипы поведения. И здесь важны особенности эмоциональной жизни. Так исторически сложилось, что по наследству передаются не только семейные реликвии, но и способ жить. Мальчики, например, всегда подавляют слёзы. Женщины много работают, имеют много детей. К тому времени, когда мы начинаем это осознавать, мы уже „впитали“ эти установки. Если в семье применялись деструктивные способы обращения со внутренней эмоциональной жизнью, то все эмоции уходят в подполье. Нет, они не исчезнут до конца, но обязательно преподнесут потом сюрпризы. Например, если в семье делается упор на учёбу, а на всём остальном ставится крест, то эмоциональная жизнь детей несёт убытки: потеря свободы, игровой жизни, участия в дружеских бестолковых посиделках. Они начинают подавлять эмоций, загоняя их в „подземный гараж“.

Фото: shutterstock.com — Суицид разрушителен тем, что он происходит внезапно. Но путь к суициду — это процесс. Глубоко внутри человек таит пессимистичные мысли и эмоции. Там, в замкнутом пространстве, как в скороварке, начинает расти напряжение. Существует условный Рубикон, перейдя который, человек впадает в психологически неустойчивое состояние, когда любая вещь, любая мелочь может вывести его из равновесия: косой взгляд, фраза, комментарии в фейсбуке, порванный шнурок. Эта мелочь становится поводом для суицида, при этом она может вообще не иметь отношения к тому, что произошло. Наталья Ремиш: Иногда кажется, что у человека всё прекрасно — на новую работу вышел, дом купил, жена есть, ребёнок родился. Какой суицид! Американская статистика говорит, что 90% людей, которые заканчивают жизнь самоубийством, страдают такими психическими заболеваниями, как маниакальная депрессия, шизофрения, биполярное расстройство. То есть заболеваниями, при которых у человека происходят радикальные перепады настроения — абсолютный восторг сменяется глубокой тоской. Однако если расспросить семьи, в которых кто-то покончил с собой, большинство родственников скажут, что сами ничего не понимают. Что накануне ходили гулять, планировали поездку на дачу, обсуждали Новый год. Всё было хорошо. Однако оказывается, что „хорошо“ — это лишь грамотно завуалированное „плохо“.

Ольга Калашникова: Критерии „хорошо“ и „плохо“ довольно неустойчивые. Например, весна, Москва красивая, по улицам приятно ходить. Но когда идёт сильный дождь, город „встаёт“, так как нет нормальной ливневой канализации. Иными словами мы ориентируемся на внешнее благополучие, которое, к сожалению, не всегда является главным. Я как психолог и психотерапевт всё-таки стою на позиции, что важно душевное и психическое здоровье. Если человек в этом плане здоров, то он и без нового дома будет хорошо жить, а если психологического покоя нет, нет системы эффективного решения проблем, тогда любые материальные ресурсы не будут иметь ровным счётом никакого значения.

Отношения между родителями и подростками, между мужем и женой, между мамой и сыном — у нас нет критериев, какие отношения „хорошие“, а какие нет. То, что мы молчим и не стреляем друг в друга — это „хорошие отношения“? Без повышения психологической культуры населения мы не сдвинемся с места. Так мы хотя бы будем знать, что есть факторы, которые мы не замечали.

В завершении темы предлагаю вам посмотреть два видео, которые иллюстрируют множество заданных вопросов: человек, прыгнувший с моста, но выживший, и мама Колумбийского стрелка — она долгие годы искала ответ на „Почему?“.

Когда в следующий раз вы захотите задать вопрос „почему?“ членам семьи, в которой произошло самоубийство, постарайтесь вспомнить эту статью. Мне кажется, лучшее, что можно сделать, это спросить — могу я тебя чем-то помочь? Впервые материал был опубликован на сайте Натальи Ремиш. Статьи по теме Синдром саморазрушения: почему мы себя не любим Хватит это терпеть: что такое боль и как с ней бороться Как я поборола депрессию и полюбила себя: история Наталии Патраковой Эмпатия: как понять другого человека

Запись „Суицид: почему люди добровольно уходят из жизни“ впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.