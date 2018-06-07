Большая пиявка две недели жила у китайца в носу

В китайском городе Бэйхай (Гуанси-Чжуанский автономный район) врач извлек из носа пациента крупную пиявку. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

51-летний мужчина обратился в больницу с жалобой на постоянные кровотечения из носа. По его словам, они начались, когда он вернулся из поездки в провинцию Юньнань, и не прекращаются десятый день. Его жена добавила, что видела, как что-то выглядывало из ноздри мужа.

Врач осмотрел пациента и заметил, что в его ноздрях действительно что-то есть. Затем посторонний объект неожиданно исчез. Эндоскопия подтвердила, что в дыхательных путях мужчины засела пиявка. Судя по всему, она попала туда не меньше двух недель назад.

При помощи щипцов врач вытащил из носа отчаянно сопротивлявшегося паразита. «Медсестра чуть в обморок не упала от страха», — утверждает он.

В мае сообщалось, что о марципановом таракане, который жил в ухе жительницы Флориды. Чтобы полностью избавиться от насекомого, понадобилось несколько визитов к врачу.