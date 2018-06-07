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Большая пиявка две недели жила у китайца в носу
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Большая пиявка две недели жила у китайца в носу 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
В китайском городе Бэйхай (Гуанси-Чжуанский автономный район) врач извлек из носа пациента крупную пиявку. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
51-летний мужчина обратился в больницу с жалобой на постоянные кровотечения из носа. По его словам, они начались, когда он вернулся из поездки в провинцию Юньнань, и не прекращаются десятый день. Его жена добавила, что видела, как что-то выглядывало из ноздри мужа.
Врач осмотрел пациента и заметил, что в его ноздрях действительно что-то есть. Затем посторонний объект неожиданно исчез. Эндоскопия подтвердила, что в дыхательных путях мужчины засела пиявка. Судя по всему, она попала туда не меньше двух недель назад.
При помощи щипцов врач вытащил из носа отчаянно сопротивлявшегося паразита. «Медсестра чуть в обморок не упала от страха», — утверждает он.
В мае сообщалось, что о марципановом таракане, который жил в ухе жительницы Флориды. Чтобы полностью избавиться от насекомого, понадобилось несколько визитов к врачу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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