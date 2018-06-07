Огромная пиявка две недели жила в ноздре китайца

На юге Китая мужчине извлекли из ноздри внушительных размеров пиявку. К медикам его направила жена, уверявшая, будто у супруга «нечто» торчит из носа. Об этом сообщило издание Mirror.

51-летний китаец недавно вернулся с работы в провинции Юньнань и более 10 дней страдал непрекращающимися носовыми кровотечениями.

В больнице Бэйхая мужчину осмотрели и сделали ему эндоскопию полости носа.

«Когда я проводил осмотр, то увидел что-то в правой ноздре, а потом и в левой — «оно» внезапно исчезло. При эндоскопии мы увидели пиявку», — рассказал доктор Лю Сюнггуан.

Врач попросил своего пациента сидеть как можно спокойнее, достал пинцет и вытащил червя. Как пиявка попала в нос китайца, не уточняется.

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