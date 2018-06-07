Ещё
Огромная пиявка две недели жила в ноздре китайца
Далее:
Читайте также:
Ещё

Огромная пиявка две недели жила в ноздре китайца 

360tv.ru 1 час назад
На юге Китая мужчине извлекли из ноздри внушительных размеров пиявку. К медикам его направила жена, уверявшая, будто у супруга «нечто» торчит из носа. Об этом сообщило издание Mirror.
51-летний китаец недавно вернулся с работы в провинции Юньнань и более 10 дней страдал непрекращающимися носовыми кровотечениями.
В больнице Бэйхая мужчину осмотрели и сделали ему эндоскопию полости носа.
«Когда я проводил осмотр, то увидел что-то в правой ноздре, а потом и в левой — «оно» внезапно исчезло. При эндоскопии мы увидели пиявку», — рассказал доктор Лю Сюнггуан.
Врач попросил своего пациента сидеть как можно спокойнее, достал пинцет и вытащил червя. Как пиявка попала в нос китайца, не уточняется.
В сахалинском зоопарке поселилась опасная вьетнамская сколопендра. Для многоножки, которая пополнила необычную коллекцию парка фауны, соорудили отдельный теплый террариум.
360tv.ru: последние новости
Батрутдинов рассказал правду об отношениях с Бузовой и нетрадиционной ориентации Мужчина заступился за женщину в Турции и попал в полицейский участок После полувековой дружбы британки оказались родными сестрами
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа8
Какая грудь не обвиснет со временем11
Как не подцепить вирус бедности2
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой4
Именами кого из родных нельзя называть детей4
Видео
00:23
Танец беременной Лободы возмутил Сеть
Звёзды
04:17
Экс-муж Пугачевой поражен надменностью Ротару
Звёзды
01:00
Кудрявцева показала, что бывает в брачную ночь
Звёзды
03:32
Названы признаки идеального мужчины
Психология
10:05
Как нас обманывают магазины
Психология
00:57
В Сети сообщили о беременности Матильды Шнуровой
Звёзды
06:03
О вашей гениальности говорят привычки
Психология
00:18
Бритни Спирс в бикини до и после фотошопа
Звёзды
03:28
Узнайте тайные стороны своей личности
Психология
00:15
Друзья раскрыли тайну личной жизни Бондарчука
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение